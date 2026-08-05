Поймать пусковую 'Искандера' крайне сложно: Бескрестнов назвал причину

Помешать производству "Искандеров" пока тоже невозможно, отмечает эксперт.

Российские оперативно-тактические комплексы "Искандер" в настоящее время представляют собой серьезную проблему для Украины. Перехватить их ракеты пока нечем, а выследить сами пусковые установки или помешать производству этих ракет крайне сложно. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, пусковые установки "Искандеров" выдвигаются на пусковые позиции только после получения боевой задачи и движутся по лесным дорогам порой до 5 часов, чтобы максимально скрыться от спутников.

"Развертывание "Искандера" происходит очень быстро. Затем следует запуск. "Искандер" отстреливается и затем убегает с позиции", – объясняет эксперт.

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Бескрестнов подчеркнул, что россияне используют "Искандеры" с дистанции 140–150 км от линии фронта, чтобы гарантированно не попасть в зону поражения украинских "Хаймарсов".

"Поймать "Искандер" на марше или возле позиции, где он развертывается, сложно", – отметил "Флэш".

Также, по его словам, сложно помешать и производству этого оружия.

"Оно производится глубоко под землей, и атаковать производство не так-то просто. Кроме того, к сожалению, там санкции тоже не очень действуют, потому что "Искандер" – это, пожалуй, единственное изделие, которое производится на 100% из российских ресурсов и российской электроники", – отметил Бескрестнов.

Дефицит зенитных ракет в Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 5 августа россияне нанесли массированный баллистический удар по Киеву, выпустив почти три десятка ракет, которые украинская ПВО не смогла перехватить из-за нехватки перехватчиков типа Patriot.

Авиаэксперт Валерий Романенко пояснил, что наибольшую угрозу представляют российские ракетные бригады из Брянской и Курской областей, а также подразделение с северокорейскими ракетами, которое развертывается в Воронеже. Украина рассматривает варианты ударов по пусковым установкам и складам, использование HIMARS, собственных FP-7 и дронов, но реализация затруднена из-за мобильности комплексов и прикрытия С-400.

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