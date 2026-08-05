Открытие школьника из Японии о памяти насекомых стало вирусным

10-летний мальчик определил, что бабочки помнят о том, как были гусеницами.

Десятилетний школьник из Японии провел настоящее научное исследование на бабочках. А также сделал открытие о памяти насекомых.

Как пишет Times of India, Ю Нагаи из города Кобе годами наблюдал за бабочками, которых разводил дома со стадии гусениц. В один момент он подумал, что бабочки узнают его даже после метаморфозы из гусениц. Решив понять, могут ли воспоминания, сформированные на стадии гусеницы, сохраниться после трансформации, мальчик разработал серию экспериментов. Именно эти эксперименты сделала его одним из самых молодых исследователей, получивших международное признание.

Он заметил, что дикие бабочки обычно улетают при приближении человека. Но бабочки, выращенные им из гусениц, часто возвращались к его руке даже после выпуска в дикую природу. Это необычное поведение заставило его задуматься, могут ли бабочки сохранять воспоминания, сформированные на стадии гусеницы, несмотря на полное превращение.

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Что показали эксперименты

Юный исследователь клал гусениц возле лаванды и в этот момент включал слабую вибрационную стимуляцию с помощью устройства для мышечной терапии. А когда гусеницы завершили метаморфозу и превратились в бабочек, он провел с ними эксперимент, используя Y-образный лабиринт. Согласно его результатам, около 70% взрослых бабочек избегали запаха лаванды. Это говорит о том, что они сохранили воспоминания, сформированные до метаморфозы.

Эти наблюдения опровергают традиционное представление о том, что нервная система насекомого полностью перестраивается на стадии куколки, стирая все предыдущие воспоминания. Его результаты дополняют растущий объем научных исследований, предполагающих, что некоторые формы памяти могут сохраняться после метаморфозы.

Один из самых поразительных аспектов исследований касался изучения последующих поколений бабочек. После разведения бабочек, прошедших предварительную подготовку, он сообщил, что их потомство первого и второго поколений проявляли повышенную склонность избегать запаха лаванды, несмотря на то, что изначально не подвергались воздействию этого запаха и вибрации. Он предположил, что такое поведение можно объяснить трансгенерационным эпигенетическим наследованием – процессом, при котором воздействие окружающей среды может влиять на последующие поколения, не изменяя последовательность ДНК. Однако ученые подчеркивают, что этот вывод является предварительным и потребует дальнейших независимых исследований.

Открытие, сделанное школьником

Напомним, что американский подросток Маттео Паз, который посещал публичные лекции Калифорнийского технологического института, создал математическую модель, которая проанализировала набор данных телескопа NEOWISE за 10 лет. Его модель VARnet помогла выделить информацию о скрытых квазарах, пульсирующих звездах и двойных системах из 200 миллиардов измерений.

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