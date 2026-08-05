После модификаций ракеты КНДР стали точными, сбивать их у нас сейчас нечем, – эксперт

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Воронежской области РФ планируется разместить около 90 северокорейских солдат, шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет. Северная Корея уже якобы отправила в Россию новую партию баллистических ракет KN-23 и KN-24 вместе с личным составом. Недавно Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые за долгое время Россия нанесла по Украине удар баллистической ракетой из КНДР. В частности, в ночь на 30 июля такой ракетой была убита многодетная семья в Радушном возле Кривого Рога.

О том, какие риски может создавать все более активное вовлечение Северной Кореи в полномасштабную войну России против Украины, УНИАН решил поговорить с Павлом Нарожным, военным экспертом, основателем БО "Реактивная почта".

Вообще реально ли, что на территории РФ могут развернуть ракетное подразделение из КНДР с арсеналом в 120 северокорейских баллистических ракет для обстрела Украины?

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Совершенно реально. Россия производит около 60 ракет в месяц, 720 штук в год. Точных цифр по Северной Корее я не слышал даже приблизительно. В Северной Корее всегда производили эти ракеты. С начала 2000-х годов – точно. Поэтому вынуть из их арсеналов 120 ракет, я думаю, не составит никакого труда.

А насколько эти ракеты из КНДР могут быть опаснее российских баллистических "Искандер-М", или это примерно оружие одного уровня?

Это копия. KN-23 – это копия "Искандера-М". Те же 500 км, та же примерно 500-килограммовая боеголовка. У них, в начале их использования – кажется, это был 2023 год, когда были зафиксированы первые KN-23, из которых стреляли россияне, – у них была очень низкая точность. Они вполне реально могли не попасть в цель на расстоянии 500 метров, а может, даже больше. Но после того, как они поработали с российскими специалистами, эти ракеты стали очень точными. С большой вероятностью туда установили GPS-антенны российского или китайского производства. И теперь они очень точные. То есть, они, в принципе, являются прямыми аналогами "Искандер-М".

А можно ли говорить о том, что у России дефицит собственных баллистических ракет, чтобы привлекать северокорейскую баллистику?

Конечно, да. Конкретно анализировать обломки – это на самом деле происходит не так часто, чтобы эта информация попадала в открытые СМИ, но то, что попадало, – россияне стреляют относительно новыми ракетами после производства.

Кроме того, есть и другие косвенные признаки того, что они стреляют ракетами С-400.

С-400 – это ракета систем ПВО. Она не такая мощная и несет боевую головку, если не ошибаюсь, до 150 кг, из которых где-то 50–60 кг взрывчатки, а всё остальное – это корпус. И они стреляли такими ракетами. Они даже стреляли ракетами экспортной модификации этих ракет С-400. И, скорее всего, эти ракеты были заказаны для Индии, но в Индию их не поставили, а стреляли ими по Киеву и другим украинским городам.

То есть это свидетельствует о том, что на самом деле ракет не так много, хотя и объемы их производства довольно велики. 60 баллистических ракет – пожалуй, никто в мире столько не производит, такого темпа нет ни у кого. Имеются в виду именно такие ракеты с дальностью 500 км. Но даже при таком темпе они не могут произвести то количество, которое им нужно.

Украина может сбивать эти северокорейские ракеты исключительно с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot, или у нас есть другие средства ПВО, чтобы перехватывать эти ракеты?

SAMP/T NG, которые заказаны – они теоретически могут сбивать. Но ими пока никто ничего не сбивал, и самих этих комплексов у нас нет. У нас есть SAMP/T, просто без NG (версии New Generation). Вот, они теоретически должны сбивать, но на практике, насколько я знаю, Воздушные силы сообщали, что там есть проблемы со сбиванием вообще баллистических ракет. То есть, они используются против крылатых ракет, против других каких-то целей. Поэтому пока у нас есть только Patriot, а других вариантов нет.

А могут ли быть различия в вероятности перехвата ракет KN-23 и "Искандеров-М"?

Могут быть, потому что "Искандеры" тоже дорабатывают. Дело в том, что хотя ракета и называется баллистической, но на самом деле она квазибаллистическая. То есть она меняет свою траекторию на конечных участках. Другими словами, маневрирует. И этот процесс маневрирования появился относительно недавно. Это произошло примерно год, может, полтора года назад.

Для чего это делается?

Потому что, после того как они смогли маневрировать, наши специалисты передали соответствующую информацию американскому производителю. Там целый концерн уже производит этот "Патриот": и Raytheon, и Lockheed Martin, и еще несколько компаний принимают в этом участие. И после этого были внесены изменения в программное обеспечение "Патриот" для того, чтобы правильно рассчитывать траекторию этих баллистических ракет. И после этого, даже с этими изменениями, "Патриот" по-прежнему эффективно сбивает эти ракеты.

Но, к сожалению, с ракетами-перехватчиками есть проблема.

Раньше говорилось о том, что первые экземпляры KN-23 были очень неточными, но затем качество попадания заметно улучшилось. Могла ли Россия передать Северной Корее какие-то технологии для улучшения?

Однозначно, на 100% они что-то передали.

У нас было несколько инцидентов, и это попадало в прессу, когда они явно били этими ракетами. Если не ошибаюсь, это было под Бучей. И эта ракета упала в лесу. Отклонение от цели, по которой они, вероятно, стреляли, составило около километра.

И что именно они передали?

В этих ракетах установлена типичная для всех ракет двойная инерциальная система и GPS. И с большой вероятностью они передали защищенный GPS. Это CRP-антенны. Здесь, как бы, ничего нового нет. Эти антенны продает и Китай. И эти антенны производит Россия. У них есть завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который неоднократно подвергался атакам.

И, скорее всего, именно эту технологию навигационной системы передали Северной Корее в обмен либо на те 5 тысяч северокорейских солдат, которых предоставляла КНДР, либо просто за деньги, либо в рамках сотрудничества они ракеты, а россияне – им технологии. Все может быть. То есть то, что они что-то передали, это точно.

Насколько опасным может быть сценарий нанесения Россией массированных ударов одновременно северокорейскими ракетами, "Искандерами", С-400 и ударными дронами?

Чем больше по нам будут стрелять, тем сложнее нам будет всё это перехватить. Особенно с учётом дефицита ракет для "Патриот", который в ближайшее время точно никуда не денется. Мы не сможем сбить эти ракеты с воздуха.

А можно ли будет считать фактическим вступлением КНДР в войну, если их ракетное подразделение будет обстреливать Украину?

Конечно, да.

Мы уже брали в плен северокорейских солдат. Является ли это вступлением в войну или нет? Общее определение войны, агрессии в целом, скажем так, не зафиксировано ни в каких актах. Обычно агрессия определяется ООН. То есть ООН собирается и заявляет: "Эта страна является агрессором в таком-то конфликте" и так далее.

Но общепризнанное, скажем так, определение агрессии – это когда вооруженный солдат пересекает границу другого государства. То есть когда северокорейский солдат с автоматом или с ракетой переступит границу.

Я думаю, что когда мы говорим об ударе, когда мы зафиксируем, что это были именно северокорейские военные – не знаю, каким образом: они выйдут там на огневую позицию, и мы это увидим, или кого-то возьмем в плен, или каким-то иным образом задокументируем все это дело, то это, по сути, вступление в войну.

Хотя, с другой стороны, в современной международной юриспруденции нет такого понятия, как вступление в войну.

справка Павел Нарожный военный эксперт, волонтер, основатель БФ "Реактивная Почта" Родился в Сумах и вырос в этом городе. В 1995 году начал работать в IТ-сфере. В 2003-м переехал в Киев и работал в столице на руководящих должностях в сфере IТ, а также финансов. Начал волонтерскую деятельность в 2013 году на Майдане во время Революции Достоинства. В феврале следующего года начал помогать Вооруженным силам Украины. В частности, в апреле 2014 года стал сотрудничать с 27 Сумским реактивным полком. Затем помогал различным артиллерийским подразделениям из примерно 40 воинских частей. Получил почетные награды, в частности, от Виктора Муженко, который был главнокомандующим Вооруженных сил Украины с начала июля 2014 года до конца мая 2019-го, 27 Сумской реактивной бригады, 406 отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ, 43 отдельной артиллерийской бригады и многих других артподразделений.

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