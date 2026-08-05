В США готовят новую ядерную стратегию на случай войны с Россией или Китаем, - NBC News

Новая ядерная стратегия носит секретный характер.

Руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби разрабатывает новую ядерную стратегию, в которой делается акцент на возможном применении тактического оружия в случае войны с Китаем или Россией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пять источников.

По словам собеседников издания, пока новая стратегия носит секретный характер. Они отметили, что эта стратегия ставит под сомнение подход США к ядерному оружию, который десятилетиями являлся устоявшейся политикой.

Источники рассказали журналистам, что Колби собирается изложить американским чиновникам новую ядерную стратегию на закрытом военном мероприятии в Небраске во время визита в Стратегическое командование США, которое курирует ядерные силы страны.

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Собеседники издания подчеркнули, что предлагаемая Колби новая стратегия призвана учесть сценарий региональной войны, в которой союзники США могут оказаться под угрозой или подвергнуться нападению со стороны Китая или России.

"Мы считаем, что нам нужны убедительные ядерные варианты действий", - сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

По словам чиновника, предложенная Колби стратегия призвана "расширить спектр его возможностей президента США, предоставив ему реалистичные и убедительные варианты, и тем самым укрепить сдерживание".

Собеседники издания отметили, что Колби давно выступает за уделение особого внимания тактическому ядерному оружию. По их словам, он аргументирует это тем, что противники США просто не поверят в то, что Вашингтон всерьёз рассматривают возможность применения оружия дальнего действия, направленного на уничтожение ядерных сил врага.

"Если вы действительно хотите, чтобы расширенное сдерживание было убедительным, вы должны предоставить политическому руководству страны ядерные возможности, которые, как подсказывает здравый смысл, можно реально использовать. В противном случае вы сводите варианты действий нашего руководства к крайним мерам, которые противник не сочтёт убедительными – а это не пойдёт на пользу сдерживанию", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник Пентагона.

В издании добавили, что новая стратегия Колби вызвала обеспокоенность у некоторых американских чиновников. Они опасаются, что эта стратегия может придать применению ядерного оружия менее угрожающий характер или повлечь за собой снижение уровня военной готовности к сценариям, при которых президент США может принять решение о применении стратегического оружия большой дальности.

В НАТО обсуждают размещение ядерного оружия в Польше, Финляндии или Литве

Ранее Süddeutsche Zeitung писало, что в НАТО обсуждают возможность размещения дополнительного американского ядерного оружия в Европе. Потенциальными странами для этого могут стать Польша, Финляндия и Литва.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил в разговоре с журналистами, что Альянс действительно обсуждает возможную адаптацию своего ядерного потенциала. Однако он отказался раскрывать детали.

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