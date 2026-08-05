Каждый пятый зумер приходит на собеседование с родителями, – WSJ

Зумеры признают, что их поколение имеет ужасную репутацию.

Родители "зумеров" систематически вмешиваются в процесс трудоустройства своих уже взрослых детей – звонят работодателям, подают заявки на вакансии от их имени и даже участвуют в собеседованиях. Такая тенденция уже вызывает беспокойство у специалистов по управлению персоналом, пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит историю операционного директора кадровой компании из города Фербанкс (штат Аляска) Стивена Кларка. После увольнения 24-летнего сотрудника, который в первую неделю работы четыре раза опоздал или вообще не явился на работу, мужчине пришлось объяснять своё решение ещё и матери сотрудника. По словам Кларка, женщина звонила с просьбой дать её сыну ещё один шанс, однако разговор быстро перерос в конфликт.

Как рассказывает автор публикации, работодатели всё чаще сталкиваются с тем, что родители сопровождают своих уже взрослых детей на всех этапах поиска работы. Если после пандемии COVID-19 это в основном ограничивалось присутствием на собеседованиях, то теперь, по словам карьерного консультанта сервиса Zety Жасмин Эскалеры, речь идет фактически о совместном управлении карьерой.

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Кларк отмечает, что такое поведение стало для него почти привычным.

"В первый раз, когда это произошло, я был шокирован. С тех пор это уже больше похоже на реакцию: "Ну вот, опять"", – рассказывает кадровик.

В публикации говорится, что родители звонят менеджерам по подбору персонала, интересуются результатами рассмотрения резюме, обсуждают с работодателями социальный пакет или даже находятся за кадром во время онлайн-собеседований, помогая детям отвечать на вопросы. В то же время HR-специалисты считают такую практику недопустимой.

"Родители не должны звонить работодателям, чтобы проверять статус заявки или задавать вопросы от имени своего ребенка", – говорит директор по подбору персонала крупной медицинской системы Лонг-Айленда Линн Альба.

В то же время часть родителей убеждена, что вмешательство оправдано в сложных случаях – например, когда ребенок испытывает социальную тревожность, сталкивается с несправедливым отношением или токсичным руководителем. Некоторые также рассматривают такую помощь как продолжение привычных семейных советов и использование собственных профессиональных контактов.

Несмотря на это, рекрутеры отмечают, что чрезмерное участие родителей часто производит негативное впечатление. По их словам, это может свидетельствовать о недостаточной самостоятельности кандидата и вызывать опасения, что после трудоустройства работодателю также придется взаимодействовать с его семьей. Кроме того, такая тактика почти никогда не помогает получить работу.

По данным опроса Zety, среди более чем тысячи представителей поколения Z 20% респондентов хотя бы раз приходили на собеседование вместе с родителями. Проблема стала настолько распространённой, что её обсуждали на национальной конференции американской организации SHRM, объединяющей специалистов по управлению персоналом.

Сами молодые люди также не всегда поддерживают такую модель поведения. Выпускник Университета Миссури Пол "Пи Би" Бренсон считает, что чрезмерная опека только вредит репутации его поколения.

"Эта тенденция действительно навредила моему поколению, создав стереотип, будто нам нужно, чтобы нас постоянно вели за руку", – отметил он.

Проблемы поколения Z

Как писал УНИАН, американские преподаватели все чаще жалуются на низкий уровень подготовки студентов поколения Z, у которых возникают трудности даже с базовым чтением и восприятием текстов. Университеты вынуждены снижать академические требования и адаптировать методики преподавания, ведь многие студенты полагаются на искусственный интеллект вместо самостоятельной работы с материалами.

Также мы рассказывали, что зумеры стали первым поколением, чьи когнитивные способности оказались ниже показателей их родителей. Причиной ученые называют чрезмерное использование гаджетов и онлайн-обучения, которые снижают способность к запоминанию, концентрации и глубокому пониманию материала.

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