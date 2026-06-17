Путин не готов договариваться по Украине и Трамп бессилен: аналитик об итогах G7

Пока что окно возможностей для переговоров о прекращении войны закрыто, но ситуация очень динамично меняется.

Российский диктатор Владимир Путин не готов договариваться о прекращении войны против Украины, а у президента США Дональда Трампа пока нет серьезных рычагов влияния для достижения мира.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в Facebook. "У нас есть общая позиция Германии, Франции, Великобритании и Украины о том, что Запад предоставляет нам оружие и поддерживает идею остановки войны по линии фронта. Переговоры этой четверки с Трампом касались именно этого", – прокомментировал он итоги встречи лидеров "Большой семерки" во Франции.

Денисенко уверен, что пока окно возможностей для переговоров о прекращении войны закрыто, но ситуация очень динамично меняется.

Видео дня

"Сейчас мы переживаем некую точку бифуркации. После ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) я все больше убеждаюсь, что Путин находится на распутье: либо ему окончательно погрузиться в ванну собственных иллюзий о реальности, либо выйти из этой ванны. У него более чем достаточно источников информации. Но, как и в 2022 году, похоже, он хочет слышать то, что хочет слышать", – отметил аналитик.

Но, как подчеркнул эксперт, в отличие от 2022 года в его окружении практически не осталось тех, кто искренне хочет продолжения войны.

"Круг этих условных ястребов сейчас сократился до Кириенко, Ковальчуков, Ушакова и, возможно, Белоусова. Правда, все остальные не выступают против, а просто отошли на шаг назад и ждут. Что касается ванны иллюзий Путина, то он еще в ней не утонул. Пока он только начинает погружение и еще может из нее выбраться", – резюмировал Денисенко.

Изменение риторики Трампа в отношении войны в Украине

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Канады Марк Карни рассказал о том, что Трамп на саммите лидеров "Большой семерки" демонстрировал более реалистичное понимание ситуации с Украиной. По словам Карни, с учетом заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном наблюдается переломный момент, поскольку в дискуссиях об Украине происходит изменение отношения со стороны президента США Дональда Трампа.

В частности, по мнению Карни, речь идет о более реалистичной позиции США в отношении ситуации на поле боя и возможного исхода войны, а также определенных потерь России. Премьер-министр Канады пояснил, что речь идет об изменении тона в отношении Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: