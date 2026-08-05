ЗПЕК увеличила уплату налогов и обязательных платежей почти в семь раз

Группа компаний "Западная Топливно-Энергетическая Компания" (ЗПЕК) по итогам первого полугодия 2026 года почти в семь раз увеличила объем уплаченных налогов, таможенных и других обязательных платежей. Их общий объем составил 4,247 млрд грн.

Такой рост стал результатом увеличения объемов импорта нефтепродуктов, развития логистической инфраструктуры, расширения операционной деятельности и углубления международного сотрудничества.

"Топливный рынок сегодня работает в самых сложных условиях за всю историю независимой Украины. Постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, сложная международная логистика, дорогие кредитные ресурсы, дефицит персонала и высокая конкуренция ежедневно проверяют бизнес на прочность.

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Несмотря на это, ЗПЕК продолжает системно развиваться, наращивать объемы работы и инвестировать в собственную инфраструктуру. Почти семикратный рост уплаты налогов, таможенных и других обязательных платежей является результатом развития компании, увеличения объемов операционной деятельности и расширения международного сотрудничества. Такие показатели являются прямым результатом системной работы компании и последовательной реализации её стратегии развития. "Мы и в дальнейшем будем инвестировать в развитие бизнеса, укреплять логистическую инфраструктуру и обеспечивать украинский рынок качественными нефтепродуктами", – отметил совладелец Группы компаний "ЗПЕК" Олег Чикида.

Ответственное выполнение финансовых и налоговых обязательств остается одним из базовых принципов работы ЗПЕК. Компания и в дальнейшем будет реализовывать инвестиционные проекты, расширять логистические возможности и обеспечивать стабильные поставки топлива на украинский рынок.