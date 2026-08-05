Тест для проверки IQ: одна палочка стоит не на своем месте в уравнении

Любите логические задачи? Тогда попробуйте решить популярную головоломку со спичками. Ваша задача – за 10 секунд переставить всего одну спичку, чтобы неверное равенство 8 × 8 = 12 стало правильным.
Такие тесты помогают тренировать внимание, логическое мышление и способность быстро находить нестандартные решения. Чтобы справиться с задачей, внимательно изучите расположение спичек и представьте, как изменится пример после одного перемещения.
Если решение не приходит сразу, попробуйте мысленно преобразовать цифры, сосредоточьтесь на элементах, которые можно изменить, и не бойтесь рассматривать задачу под разными углами. Иногда правильный ответ скрывается в самой неожиданной детали.
Ответ на головоломку
Решение заключается в том, чтобы переставить одну спичку из второй цифры 8 в число 12. После этого одна из восьмерок превратится в 9, а число 12 – в 72. В результате получится правильное математическое равенство: 8 × 9 = 72.
Если вам не удалось найти ответ за отведенное время, не расстраивайтесь. Подобные головоломки требуют практики и развивают гибкость мышления, зрительное восприятие и умение быстро анализировать информацию. Чем чаще вы решаете такие задачи, тем легче находите нестандартные решения.
Вот еще одна головоломка со спичками. Вам нужно исправить равенство, переместив одну палочку.