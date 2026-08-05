Тест для проверки IQ: одна палочка стоит не на своем месте в уравнении

Задача для самых внимательных. Исправьте уравнение, переставив всего одну спичку

Любите логические задачи? Тогда попробуйте решить популярную головоломку со спичками. Ваша задача – за 10 секунд переставить всего одну спичку, чтобы неверное равенство 8 × 8 = 12 стало правильным.

Такие тесты помогают тренировать внимание, логическое мышление и способность быстро находить нестандартные решения. Чтобы справиться с задачей, внимательно изучите расположение спичек и представьте, как изменится пример после одного перемещения.

Если решение не приходит сразу, попробуйте мысленно преобразовать цифры, сосредоточьтесь на элементах, которые можно изменить, и не бойтесь рассматривать задачу под разными углами. Иногда правильный ответ скрывается в самой неожиданной детали.

Видео дня

Ответ на головоломку

Решение заключается в том, чтобы переставить одну спичку из второй цифры 8 в число 12. После этого одна из восьмерок превратится в 9, а число 12 – в 72. В результате получится правильное математическое равенство: 8 × 9 = 72.

Если вам не удалось найти ответ за отведенное время, не расстраивайтесь. Подобные головоломки требуют практики и развивают гибкость мышления, зрительное восприятие и умение быстро анализировать информацию. Чем чаще вы решаете такие задачи, тем легче находите нестандартные решения.

Вот еще одна головоломка со спичками. Вам нужно исправить равенство, переместив одну палочку.

Вас также могут заинтересовать новости: