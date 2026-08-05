Почему мои помидоры растут, но не краснеют: эксперты озвучили главные причины

Порой надежда увидеть сочный красный плоды исчезает раньше, чем появляется результат.

Главное разочарование лета – ожидаешь сочные помидоры, а они все зеленые. Казалось бы, для комфорта растений сделано все, но салат сделать не из чего.

Издание Good Housekeeping пишет, что томатам требуется от шести до восьми недель с момента опыления до достижения зрелости, в зависимости от сорта и погодных условий.

"Существует несколько факторов, влияющих на то, когда помидоры созреют", - говорит садовод Нейт Мури.

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Что касается медленного созревания, то, как правило, это не связано с тем, что вы что-то сделали или не сделали.

"Растения со временем дадут спелые плоды. Они не тянут время. На происходящее влияют условия", – говорит бывший фермер Фрэнк Хайман.

Как температура влияет на помидоры

"Хотя мы считаем помидоры летней культурой, в жаркую погоду развитие плодов практически останавливается. Для развития плодов помидоров идеальный диапазон дневных температур составляет примерно от 21°C до 29°C, а ночные температуры от 16°C до 21°C являются оптимальными для опыления, завязи и развития плодов", - говорит преподаватель садоводства в Университете Иллинойса Крис Энрот.

Подобно тому, как вы чувствуете вялость в жаркую погоду, томаты тоже не рады, когда становится слишком тепло.

"Когда дневная температура поднимается выше 29°C, развитие плодов замедляется. Как только дневная температура превышает 35°C, а ночная остается выше 24°C, опыление практически прекращается. Становится слишком жарко, чтобы пыльца сохраняла жизнеспособность. Растение сбрасывает цветы, и именно в этот момент мы часто наблюдаем затишье в развитии плодов томатов", - говорит Энрот.

Как влажность влияет на помидоры

"В регионах с высокой влажностью также можна наблюдать пробелы в завязывании плодов томатов. Относительная влажность выше 70% приводит к тому, что пыльца слипается, затрудняя опыление цветков. Поэтому даже если вы видите нормальные цветки, но относительная влажность остается высокой в течение нескольких дней, их опыление будет снижено", - объяснил Энрот.

По словам Мури, когда температура поднимается до 32°C и выше, ликопин и каротин – пигменты, отвечающие за окраску плодов, – не могут вырабатываться, из-за чего плоды остаются зелеными.

Как можно ускорить созревание помидор

К сожалению, никак. Остается только терпеливо ждать, когда станет прохладнее.

"Если у вас есть зеленые помидоры, придется просто подождать. Это хороший повод проявить терпение. Нужно смириться с темпами природы", - говорит Хайман.

Само растение, как правило, не получает необратимого ущерба от кратковременной жары.

"Как только температура снизится до умеренной, цветение, опыление и завязывание плодов обычно возобновляются", – говорит Энрот.

Один из приёмов, который можно попробовать ближе к концу сезона, – это обрывать цветы и мелкие плоды, которые не успеют вырасти и созреть.

"Это позволит растению направить больше ресурсов на созревание более перспективных плодов", – говорит Энрот.

Наконец, если вам не терпится сорвать свой первый помидор, смело собирайте урожай, как только на плодах появятся первые признаки покраснения. По словам Хайман, это не ускорит их созревание, но предотвратит появление неприглядных трещин, которые могут возникать при неравномерной влажности почвы.

Ранее УНИАН писал, в чем разница между помидорами и какие из них полезнее.

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