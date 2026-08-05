Россия усилила атаки на единую станцию ​​аэрации Киева: эксперт предупредил о последствиях

Половина страны ниже по течению рискует захлебнуться в сточных водах.

Российские оккупанты целенаправленно наносят удары баллистическими ракетами по Бортницкой станции аэрации под Киевом. В случае полной остановки станции последствия на себе ощутит половина населения Украины, сообщает общественно-политический деятель Виктор Таран.

"Канализационная система Киева работает преимущественно самотеком с подъемом на насосных станциях. Остановка приёма стоков означает подпор в коллекторах с обратным ходом в подвалы, нижние этажи, больницы, предприятия – всё, что имеет канализацию", – пишет Таран.

Он отметил, что далее неочищенные стоки из Бортничей попадут в Днепр – река является источником питьевой воды для Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и значительной части Донецкой и Харьковской областей через канальные системы.

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"То есть удар по Бортничам формально является ударом по Киеву, а фактически – ударом по водоснабжению половины страны ниже по течению. Третий уровень – эпидемиологический и наименее обсуждаемый. Речь идет о гепатите А, дизентерии и других кишечных инфекциях. Этот сценарий превращает коммунальную аварию в гуманитарную катастрофу по всей Украине", – предупреждает автор.

Станцию трудно уничтожить физически, однако её уязвимость заключается в другом – в электроснабжении, распределительных устройствах, насосных станциях и системах управления. По словам Тарана, Россия в течение года наносит удары по этому объекту.

Бортницкая станция - единственная система, которая очищает сточные воды Киева и прилегающих городов и поселков. Дублирующей системы не существует в принципе, пишет автор. Он подчеркивает, что модульные очистные сооружения не могут решить проблему.

"После энергетики, газодобычи и водоканалов россияне перешли к уничтожению следующего уровня жизнеобеспечения. При этом они рассчитывают не на военный эффект, а на вытеснение населения из города и на создание гуманитарного кризиса в глубоком тылу. Это та же самая стратегия изнурения, просто перенесенная с подстанций на канализацию. Достаточно лишить станцию в Бортничах питания на несколько суток, и биологическая очистка просто умирает вместе с активным илом", – отмечает Таран.

Удары РФ по инфраструктуре Украины – главные новости

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что новой целью российских оккупантов стало прицельное уничтожение украинских систем водоснабжения. Без воды и канализации выжить дольше трех дней трудно, отмечает министр.

Президент Владимир Зеленский указал, что у Украины все меньше возможностей защитить себя от атак агрессора, поскольку темпы поставки ракет для Patriot в этом году от союзников сократились втрое.

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