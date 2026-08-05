Итальянка выбросила выигрышный лотерейный билет на 1 млн евро: ей помогли коммунальщики

Коммунальщики более суток вели поиски билета.

Жительница Италии едва не лишилась выигрыша в €1 млн из-за досадной ошибки. После её обращения коммунальщики нашли выброшенный лотерейный билет среди мусора, пишет The Guardian.

По словам администратора компании SANB в южном итальянском регионе Апулия Роберто Николи Тоскано, работники более суток перебирали мусор в грузовике и в конце концов нашли билет, который "чудом остался целым".

Тоскано рассказал, что в воскресенье после розыгрыша женщина пришла в местный магазин, чтобы проверить билет. Автомат выдал сообщение "не подлежит выплате", поскольку небольшие торговые точки могут выплачивать только небольшие выигрыши.

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Впрочем, женщина, имя которой не разглашается, не поняла, что выиграла главный приз. По словам Тоскано, она всегда играла одними и теми же числами, поскольку они были связаны с дорогим для неё человеком.

Когда женщина вернулась домой, родственник сообщил ей, что именно её привычные числа принесли выигрыш. Они сразу побежали обратно в магазин, но оказалось, что билет уже выбросили, а мусор успели убрать.

После этого женщина позвонила Тоскано.

"Мы проследили путь билета, почти не надеясь найти его, ведь его уже увез мусоровоз", – сказал он.

Впрочем, им посчастливилось установить, какой именно грузовик вывез мусор, и остановить его. Из-за риска контакта с потенциально опасными отходами автомобиль доставили на специализированное предприятие, которое располагало необходимым оборудованием для проведения поисков.

Работники перебирали мусор более суток. Они нашли несколько лотерейных билетов и их отрывные части.

"Среди них была та часть билета, которую мы искали, и она чудом осталась целой", – сказал Тоскано.

По его словам, когда он сообщил женщине, что билет нашли, "она заплакала от волнения".

Поскольку SANB является государственным учреждением, женщина подписала обязательство "покрыть все дополнительные расходы", связанные с поисками.

Еще больше интересного о выигрышах в лотерею

Ранее сообщалось, что мужчина выиграл десятки миллионов долларов в лотерею, и это сделало его несчастным. По его словам, половину выигрыша он вложил в недвижимость. Из оставшихся денег он подарил своей маме и сестре по два миллиона каждой – и отложил ещё один миллион для близких друзей, которым хочет помочь.

Но хотя деньги принесли ему финансовую свободу, мужчина рассказал, что это "напрягает его", поскольку его семья хочет от него всё большего.

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