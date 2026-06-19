Украина и США обсуждают прекращение огня на фронте и дальнейшее соглашение, - The Economist

В то же время журналисты отмечают, что было бы неразумно ожидать, что Путин откажется от войны против Украины.

В настоящее время неформальные переговоры между США и Россией возобновились, а между Украиной и командой Дональда Трампа происходят ежедневные контакты. Как стало известно The Economist, одной из обсуждаемых идей является двухэтапное прекращение огня - сначала ограничение боевых действий шириной 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем - заключение более широкого соглашения.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Россия вряд ли предпримет какой-либо шаг до октября, когда она, вероятно, захочет дать Трампу предвыборный импульс - "и получить что-то взамен".

"Более вероятно, что россияне будут тянуть время до следующей весны, рассчитывая на то, что разрушительная зимняя кампания с использованием ракет и дронов против энергетической инфраструктуры Украины заставит её пойти на уступки", - прогнозирует издание.

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The Economist пишет, что было бы неразумно ожидать, что российский диктатор Владимир Путин откажется от войны против Украины, или полагать, что он не воспользуется любыми новыми событиями, даже перемирием, для ее продолжения. С другой стороны, формируется новая картина, и создают её преимущественно украинцы.

"Путин когда-то пытался делать вид, будто война происходит где-то далеко. Он не может этого делать, когда россияне видят дым собственными глазами", - отметила украинская дипломатка Лана Зеркаль.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ ответил на вопрос, когда может закончиться война. Он считает, что именно 2029 год действительно можно рассматривать как базовый сценарий завершения войны.

"Я думаю, что можно исходить из базового сценария, согласно которому война завершится к 2029 году. По моим прогнозам, она закончится либо летом 2028 года, либо летом 2029 года. В целом, к концу 2029 года она должна завершиться. Поэтому это можно заложить в качестве базового прогноза", - подчеркнул Кущ.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик, ведь поддержка Украины приносит результаты. Он отметил, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" проходит в критический момент.

"Путин зашел в тупик. Его незаконное вторжение в Украину продолжает приводить к огромным потерям в рядах его войск. Кремль больше не может скрывать негативные последствия этой войны против Украины. Ее последствия все сильнее ощущает российское население", - отметил министр.

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