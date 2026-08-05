Атака на 'ФАРМАСЕЛ' связана с фигурантом многомиллиардных скандалов Сергеем Дядечко, – СМИ

Украинский производитель лекарственных средств "ФАРМАСЕЛ" может оказаться под угрозой банкротства из-за судебной атаки со стороны бывшего бизнес-партнера – компании ООО "НИКО", бенефициаром которой до момента отзыва лицензий был одиозный бизнесмен Сергей Дядечко, говорится в материале DS News.

В настоящее время ООО "НИКО" требует признать недействительным договор об оказании услуг от 2021 года и взыскать с "ФАРМАСЕЛ" почти 53 млн грн. Представители "НИКО" утверждают, что фактически не получали от контрагента оплаченных услуг, хотя обе компании годами сотрудничали без публичных претензий.

Авторы материала отмечают, что судебный иск является почти классическим примером схем Дядечка – бывшего вице-президента и акционера "Родовид Банка", крах которого обошёлся государству в миллиарды гривен. В частности, Государственная финансовая инспекция выявила операционные нарушения на сумму свыше 22 млрд грн, а государство внесло в капитал "Родовида" 12,35 млрд грн, чтобы спасти его в период глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Как писали в своё время ряд СМИ, расследование показало, что банк обанкротился отнюдь не из-за кризиса, а из-за схем бывшего вице-президента Дядечко: банк выдавал кредиты проблемным или вовсе фиктивным фирмам, а также платил за аренду и ремонт офисов. Таким образом, со счетов банка "растворились" около 35 млрд грн.

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После краха "Родовода" Дядечко сосредоточил в своих руках 99,99% акций банка "Союз", куда, по информации СМИ, переводили отделения, сотрудников, клиентов и часть кредитного портфеля бывшего "Родовода".

"В том же году у налоговых органов возникли к банку серьезные претензии. "Союз" был одним из четырех финансовых учреждений, фигурировавших в уголовном производстве по делу о присвоении средств, фиктивном предпринимательстве и легализации преступных доходов. А весной 2015 г. стало известно о еще более мрачном эпизоде: СБУ сообщила о раскрытии в Киеве конвертационного центра, который обслуживал предприятия на оккупированных территориях и использовался для финансирования так называемых "ДНР" и "ЛНР" в объемах около 600 млн грн в месяц", – говорится в публикации DS News.

Несмотря на три суток в СИЗО в рамках этого дела Дядечку не было предъявлено никаких официальных обвинений, и он продолжал незаконную деятельность – компании из его окружения посредством манипуляций с дебетовыми задолженностями выманили около 220 млн грн у "Укрзализныци". А уже во время полномасштабной войны энергетические предприятия Дядечка, которыми он владел совместно с братом Ростислава Шурмы, получали компенсации от государства за якобы производство "зеленой" энергии на оккупированной территории.

Журналисты подчеркивают: если правоохранительные органы и суды не обратят внимание на скандального бизнесмена Дядечка и не обеспечат прозрачное рассмотрение дела "ФАРМАСЕЛ", коррупция рискует стать системной и поставить под угрозу функционирование страны во время войны за выживание с Россией.

"Если "ФАРМАСЕЛ" не услышат сейчас, то уже в ближайшее время в Украине станет на одну фармацевтическую фирму меньше, а на её место придёт ещё один фасад, за которым будут скрываться давние махинации", – предупреждают журналисты-расследователи.

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