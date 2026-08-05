Как растопить лед в морозилке за считанные минуты: поможет один простой предмет с кухни

Если морозильная камера не оснащена системой No Frost, лёд на её стенках накапливается постоянно.

Размораживание морозилки большинство хозяек откладывает, потому что это долгая и грязная работа. Но есть простой домашний лайфхак с использованием обычной алюминиевой фольги, которая есть практически на каждой кухне и помогает значительно быстрее избавиться от толстого слоя льда, сообщает NőkLapja.

Алюминий – отличный проводник тепла: он быстро нагревается и передает это тепло дальше.

Если выстелить внутренние стенки морозилки фольгой, а затем использовать тёплую (не горячую) воду, тепло более равномерно достигает льда, и тот быстрее отслаивается большими кусками. Никакой магии – обычная физика: лучший теплообмен означает более быстрое таяние.

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Как действовать шаг за шагом

Сначала технику нужно отключить от розетки и освободить от всех продуктов. Замороженные продукты лучше сложить в термосумку или завернуть в одеяло, чтобы они дольше оставались холодными.

Далее:

выстелить внутренние стенки морозилки фольгой;

постелить на дно полотенце или впитывающую влагу тряпку;

поставить внутрь миску с тёплой водой или осторожно сбрызнуть лёд тёплой водой;

дать постоять несколько минут.

После этого лёд обычно начинает отходить сам, без необходимости отковыривать его ножом или другими твёрдыми предметами.

Чего не стоит делать

Хотя и соблазн велик, нельзя сбивать лёд ножом, отверткой или другим острым предметом – даже небольшое повреждение может испортить систему охлаждения, а её ремонт обходится недешево. Не рекомендуется также лить в морозильную камеру кипяток: резкий перепад температуры может повредить пластиковые детали.

Зачем вообще регулярно размораживать технику

Если морозильная камера не оснащена системой No Frost, лёд на её стенках накапливается постоянно, и даже несколько миллиметров инея снижают эффективность работы техники. Толстый слой льда:

ухудшает охлаждение;

увеличивает потребление электроэнергии;

заставляет компрессор работать дольше;

сокращает срок службы устройства.

Энергетические специалисты советуют размораживать технику, когда слой льда достигает полу-одного сантиметра, – именно тогда потребление электроэнергии заметно возрастает.

Традиционные морозильные камеры следует полностью размораживать один-два раза в год или тогда, когда толщина льда достигает 5–10 мм. Современные модели с системой No Frost обычно в этом не нуждаются, поскольку автоматически предотвращают образование инея, хотя периодическая чистка не помешает и им.

Как предотвратить обледенение

Несколько простых привычек помогут избежать образования толстого слоя льда:

не держать дверцу морозильной камеры открытой долго;

класть внутрь только полностью охлажденные продукты;

следить, чтобы уплотнитель дверцы плотно закрывался;

периодически очищать резиновые прокладки от грязи, из-за которой может появиться щель.

Регулярная разморозка не только облегчает пользование техникой, но и помогает экономить электроэнергию.

Как ещё использовать фольгу

Ранее мы писали, что хозяйки активно используют фольгу летом – правда, уже не в морозильной камере, а под вазонами с цветами. Такой трюк помогает защитить мебель и пол от влаги, проникающей через пористые глиняные или терракотовые горшки. Кроме того, фольга под поддоном облегчает уборку просыпанной земли – достаточно просто заменить лист.

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