Для этого рецепта понадобятся самые простые продукты, а уже через несколько часов закуска будет готова.

Мало кто знает, что кабачки малосольные как огурцы могут стать одной из самых вкусных летних закусок.

После легкой обжарки, с чесноком, свежей зеленью и ароматным маринадом они получаются сочными, пикантными и буквально тают во рту.

Такой рецепт выручит, когда хочется приготовить что-то необычное из сезонных овощей быстро и без лишних хлопот.

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Как приготовить малосольные кабачки за 20 минут

Эти малосольные кабачки быстрого приготовления получаются сочными, ароматными и исчезают со стола первыми.

Вам понадобятся:

кабачок среднего размера - 1 шт.;

спелые помидоры - 2 шт.;

чеснок - 2-3 зубчика;

свежий укроп и петрушка - по вкусу;

соль - 1/3 ч. л.;

молотый черный перец - по вкусу;

столовый уксус 9% - 1 ст. л.;

растительное масло - для обжаривания.

Кабачок нарезать кружочками. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить кабачки с двух сторон до золотистой корочки.

Не передерживать кабачки на сковороде: достаточно легкой румяной корочки, чтобы они сохранили форму

Обжаренные кружочки немного остудить, затем разрезать каждый на четыре части и переложить в глубокую миску.

Помидоры нарезать небольшими кусочками и добавить к кабачкам. Чеснок измельчить, укроп и петрушку мелко порубить, отправить в миску. Посолить, поперчить по вкусу, влить 1 ст. л. 9%-ного уксуса и тщательно перемешать.

Вместо столового уксуса можно добавить лимонный сок - вкус получится более мягким.

Убрать салат в холодильник на 20 минут, а лучше на час, чтобы он настоялся, после чего подать к столу.

Лучше использовать молодые кабачки - они более сочные, с тонкой кожицей и без крупных семян. Любителям пикантных закусок стоит добавить немного красного перца или свежего перца чили.

Подавать закуску особенно вкусно со свежим или черным хлебом.

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