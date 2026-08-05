В Европе АЭС 'сыпятся' из-за обмеления рек: эксперт объяснил, угрожает ли это Украине

Воду из рек традиционно используют для охлаждения реакторов.

Из-за аномальной жары в Европе существенно снизился уровень воды в реках, в частности, на Дунае он достиг исторически низких отметок. В результате страны, использующие дунайскую воду для охлаждения своих АЭС, вынуждены останавливать станции.

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал УНИАН, что в Украине также фиксируются исторически низкие уровни на водных объектах, но это никак не повлияет на работу украинской атомной генерации, поскольку она работает по другому принципу.

"В Украине другая система охлаждения, другая модель энергоблоков. Нам такая ситуация не грозит. У нас таким образом охлаждается только Хмельницкая АЭС (из Нетишинского водохранилища, – УНИАН). Остальные АЭС в Украине охлаждаются за счет артезианских скважин", – говорит Игнатьев.

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Летом энергоблоки АЭС в Украине традиционно выводятся на плановый ремонт. По его словам, никаких причин для беспокойства нет.

"Ремонтная кампания на АЭС еще продолжается, однако идет с опережением графика", – отмечает специалист.

Обмеление Дуная – последние новости

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена на берегу реки Дунай. Станция использует её воду для охлаждения реакторов. "Пакш" обеспечивает до половины потребностей страны в электроэнергии. Из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае Венгрия вынуждена остановить работу АЭС.

Аналогичная ситуация и в соседней Румынии, где был остановлен первый энергоблок АЭС "Чернавода". Страна начала закупать электроэнергию у Украины при поддержке молдавского поставщика.

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