Российские спутники 'Рассвет' стали новой угрозой: может ли Украина сбить их

Первый перехват спутника в истории был осуществлен в 1968 году.

Россия развернула в космосе спутники "Рассвет" от "Бюро-1440", которые обеспечивают оккупантам спутниковый интернет для военных целей. Как пишет Defense Express, это ставит перед Украиной вопрос об эффективном противодействии.

Аналитики отметили, что в первую очередь на ум приходит идея сбить эти спутники. По их словам, несмотря на то, что этот вариант реализовать довольно сложно, технически это возможно.

В издании напомнили, что первый перехват спутника в истории осуществил СССР 1 ноября 1968 года, когда спутник-истребитель "Космос-252" шрапнельной боевой частью уничтожил спутник-мишень "Космос-248".

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Тот спутник-перехватчик весил 2,4 тонны, имел значительный запас топлива для орбитальных маневров и был оснащён радиолокационной головкой самонаведения. В издании отметили, что он выводился на орбиту ракетой-носителем "Циклон-2", запуск которой осуществлялся с "Байконура".

Аналитики добавили, что наведение спутника "Космос-252" осуществлялось после расчета орбиты цели и коррекции после первого витка спутника-истребителя. Для этого использовались системы контроля космического пространства с РЛС типа 5Н15 "Днестр" и 5Н86 "Днепр": узел ОС-1 "Мишелевка" под Иркутском и узел ОС-2 "Сары-Шаган" в Казахстане. На каждой из них строилось по четыре РЛС, которые должны были обеспечить формирование радиолокационного поля в радиусе 5 000 километров и на высотах до 3 000 км.

Аналитики подчеркнули ,что для Украины такие компоненты недоступны. Более того, за последние несколько десятков лет на орбитах вокруг Земли стало значительно больше спутников, из-за чего попытка сбить российские спутники может обернуться трагическими последствиями.

В издании заявили, что главная проблема противодействия современным концепциям спутникового интернета заключается в том, что они создаются не на базе небольшого количества крупных спутников, а на основе сети. По словам россиян, в космосе находятся не менее 288 спутников "Рассвет". Более того, их планируемое количество с полноценным функционалом составляет 730 единиц.

Аналитики подчеркнули, что более перспективным решением является создание соответствующих комплексов РЭБ. Также Украина уже сосредоточилась на поражении наземной инфраструктуры этой космической системы.

Спутники "Рассвет" имеют "окно связи" над Украиной два-три раза в сутки

Ранее эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец рассказал, что российские спутники "Рассвет" компании "Бюро 1440" уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной продолжительностью более часа каждое.

Эксперт отметил, что по состоянию на 31 июля 2026 года спутники российской компании "Бюро 1440", запущенные в конце марта 2026 года, уже фактически завершили развертывание в рабочую формацию на орбите. 12 из 16 запущенных спутников уже вышли на рабочую высоту 550 километров, еще три постепенно поднимаются, а один спутник сгорел, вероятно, вследствие производственного дефекта.

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