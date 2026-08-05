НАБУ и САП объявили новое подозрение Ольге Стефанишиной, - СМИ

В настоящее время Высший антикоррупционный суд определяет меру пресечения в отношении Стефанишиной.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение бывшему вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По данным собеседников, в настоящее время Высший антикоррупционный суд выбирает Стефанишиной меру пресечения.

Отмечается также, что защита экс-посла попросила проводить заседание в закрытом режиме.

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Увольнение Стефанишиной – что известно

Как сообщал УНИАН, указом от 3 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.

Причина увольнения не указана. В то же время на своей странице в Facebook Стефанишина заявила, что подала в отставку по собственному желанию.

Стефанишина подчеркнула, что основные пункты плана, с которым она приехала в США, были выполнены. В частности, по её словам, были увеличены поставки американского оружия и сохранена поддержка именно в тот момент, когда политическая ситуация в Вашингтоне менялась не в нашу пользу.

Она занимала эту должность с 27 августа 2025 года. После её назначения глава государства отмечал для неё необходимость реализации задачи заключения соглашения о поставках оружия для Украины и соглашения о современных дронах.

В июле 2025 года САП возбудила производство по фактам, изложенным в материалах СМИ о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц АРМА. В этой истории фигурирует семья Ольги Стефанишиной. Тогда в САП заявили, что о подозрении в указанном уголовном производстве никому не сообщалось.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной, которую подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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