Этот рок-хит №1 1984 года покорил весь мир и стал символом целой эпохи

В основе песни - призыв не подавлять переживания, а позволять себе говорить о них.

Песня "Shout" группы Tears for Fears стала главным прорывом британского дуэта и превратила его в мировых звезд. К лету 1985 года коллектив уже входил в число самых популярных групп планеты, а композиция с мощным припевом возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100, пишет журнал Parade.

На момент выхода сингла вокалисту Роланду Орзабалу было всего 23 года. "Shout" быстро стала визитной карточкой группы благодаря масштабному звучанию, эмоциональному посылу и запоминающейся мелодии. Песня вошла во второй альбом Songs from the Big Chair, который показал более зрелый и насыщенный стиль Tears for Fears по сравнению с их ранними синти-поп-композициями.

Роланд Орзабал рассказывал, что идея песни началась с припева и ритма, вдохновленного творчеством Talking Heads. Позже клавишник Иэн Стэнли и продюсер Крис Хьюз помогли развить композицию, добавив характерные музыкальные элементы, которые сделали ее узнаваемой.

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Однако успех "Shout" объяснялся не только звучанием. В основе песни лежала идея освобождения от скрытых эмоций - призыв не подавлять переживания, а позволять себе говорить о них. По словам Орзабала, композиция отражала постепенный переход группы от личных тем к более широким социальным вопросам.

После выхода в качестве второго сингла с альбома "Shout" стала международным хитом: она заняла первое место в Billboard Hot 100, вошла в топ британского чарта и возглавила рейтинги во многих странах мира. Успех песни помог Songs from the Big Chair стать одним из самых известных альбомов 1980-х и закрепил за Tears for Fears статус мировой группы.

Спустя более четырех десятилетий "Shout" остается одним из символов рок-музыки 80-х. Песня продолжает звучать на радио, появляется в фильмах и сериалах, а ее мощный припев остается узнаваемым для нескольких поколений слушателей.

Сегодня "Shout" считается одним из главных рок-хитов своей эпохи - композицией, которая сделала 23-летнего Роланда Орзабала частью истории музыки и оставила заметный след в культуре 1980-х.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой 9-минутный рок-хит 1975 года вошел в число величайших песен всех времен.

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