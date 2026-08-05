Падение ракеты SpaceX на Луну может вызвать лунное землетрясение, – Newsweek

Ученые не видят угроз для Земли.

Фрагмент ракеты Falcon 9, дрейфовавший в космосе полтора года, столкнулся с Луной в среду, ударившись о лунную поверхность со скоростью около 8700 км/ч. Об этом сообщает Newsweek.

Речь идет о ступени ракеты, которая использовалась для доставки двух частных лунных посадочных модулей на Луну в январе 2025 года. После выполнения миссии ступень осталась на долгосрочной орбите, но затем начала постепенно терять высоту из-за воздействия гравитационного поля Луны.

Пока что ученые не ожидают каких-либо драматических последствий от падения части ракеты на лунную поверхность. По расчетам NASA, главным следствием события станет появление на Луне еще одного кратера – шириной около 18 метров и глубиной 3,6 метра.

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Это событие не представляет никакой угрозы для людей на Земле. Даже для самой Луны никаких значимых последствий не ожидается, пишет Newsweek.

В NASA считают, что наблюдение за столкновением может помочь ученым лучше понять поведение лунной пыли и предоставит больше информации о геологии Луны. Это, в свою очередь, улучшит модели, на основе которых будут готовиться будущие исследовательские миссии.

Вместе с тем Newsweek пишет, что падение фрагмента ракеты Falcon 9 может вызвать землетрясения на Луне. Однако подробностей публикация не приводит.

Падение обломков ракеты на Луну

Как писал УНИАН, верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, запущенная в рамках американо-японской миссии в январе 2025 года, находится на траектории столкновения с Луной. Ожидается, что обломок массой 4,1 тонны врежется вблизи кратера Эйнштейна со скоростью около 8,7 тыс. км/ч, образовав кратер диаметром 27 метров и глубиной 5 метров.

Астрономы прогнозируют кратковременную вспышку и возможный шлейф пыли и обломков, который будет оставаться видимым в течение десятков минут. Это событие вновь вызвало дискуссии о проблеме космического мусора, ведь подобные случаи могут представлять опасность для будущих лунных баз.

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