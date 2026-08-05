Сиденье унитаза постоянно съезжает: сантехник объяснил, как это исправить за 5 минут

Сантехник объяснил, из-за чего съезжает сиденье, как его закрепить и каких ошибок при этом стоит избегать.

Унитаз, сиденье которого съезжает каждый раз, когда вы садитесь, может раздражать, доставлять дискомфорт и, честно говоря, пугать. Никогда не знаешь, когда ты в одном соскальзывании от того, чтобы сиденье слетело с петель, поэтому лучше всего устранить проблему пораньше.

По сути, это и есть лучший выход, ведь затягивание с ремонтом может привести к полной замене, которая изначально была вовсе не нужна. К счастью, эта распространенная бытовая проблема полностью устранима и не так уж сложна в решении, пишет Southern Living.

Вам просто нужно немного свободного времени, возможно, несколько инструментов – и у вас снова будет крепкое сиденье унитаза. С несколькими советами от профессионального сантехника рассказываем всё, что нужно знать о том, как сделать так, чтобы сиденье унитаза не съезжало.

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Из-за чего сиденья унитаза съезжают

Самая распространённая причина съезжающего сиденья унитаза – износ от повседневного использования. По словам Кендалла Крейга, менеджера по сантехнике компании Fox Service Company в Остине (Техас), со временем этого стоит ожидать почти в любом доме.

"Сиденье унитаза обычно начинает съезжать, потому что крепёжная фурнитура, соединяющая сиденье с чашей унитаза, со временем ослабла из-за обычного использования, – заявляет он. – Каждый раз, когда сиденьем пользуются, обычное движение создаёт нагрузку на болты, которые крепят его к чаше. Пластиковая фурнитура также может изнашиваться, а у более старых сидений могут появляться трещины или деформированные петли, из-за которых они не держатся прочно на месте".

Другие причины, по которым сиденье унитаза может съезжать, – неправильная установка и износ фурнитуры. Какова бы ни была причина, это стоит устранить быстро, поскольку, как говорит Крейг, помимо дискомфорта, расшатанное сиденье унитаза иногда может приводить к небольшим травмам или даже опасным падениям.

Как сделать, чтобы сиденье унитаза не съезжало

Как говорит Крейг, лучший способ не дать сиденью унитаза съезжать – время от времени проверять фурнитуру, особенно когда вы начинаете замечать некоторое движение. "Когда сиденье унитаза начинает съезжать, крепёжные болты или фурнитуру нужно снова закрепить, – отмечает он. – Это относительно просто, и обычно достаточно отвёртки и плоскогубцев".

Что касается того, где искать фурнитуру вашего унитаза, это может зависеть от того, насколько старое (или новое) ваше сиденье. Крейг говорит, что у некоторых моделей она может быть устроена так, что фурнитуру нужно затягивать сверху или снизу сиденья.

"Когда вы затягиваете болты, фурнитура должна сидеть плотно, но не слишком туго. Большинство домовладельцев могут сделать это сами, но это и простая работа для сантехника", – заявляет Крейг.

Хотя чаще всего достаточно простой затяжки, есть и другие способы добавить сиденью унитаза прочности, если дело не в фурнитуре. Можно установить резиновые нескользящие накладки на нижнюю часть сиденья или ещё раз убедиться, что сиденье действительно подходит к вашему унитазу.

Распространённые ошибки, которых стоит избегать

Как отметил Крейг, для устранения шатающегося сиденья унитаза можно вызвать сантехника, но это действительно простая задача, которую любой домовладелец может выполнить сам. Однако это не значит, что не может произойти каких-то неприятностей, ведь у вас может быть не так много опыта, как у сантехника.

Вот несколько распространённых ошибок, которых стоит избегать, когда вы пытаетесь починить съезжающее сиденье, чтобы не усугубить проблему:

Слишком долгое откладывание проблемы: это может привести к тому, что сиденье будет съезжать настолько сильно, что сломается, вынудив вас делать полную замену. Или, что хуже, это может привести к падениям.

Чрезмерная затяжка фурнитуры: болты можно затянуть слишком туго. Если сделать это, можно случайно приложить к болтам слишком большое усилие, из-за которого они лопнут.

Оставление изношенной фурнитуры: если фурнитура кажется старой или изношенной, лучше заменить её новыми болтами, поскольку старые могут довольно быстро снова расшататься.

Отсутствие выравнивания сиденья: всегда следите за тем, чтобы сиденье было отцентровано, когда вы закрепляете его на месте. Это помогает ему правильно открываться и закрываться и не ощущаться перекошенным.

Когда стоит заменить сиденье унитаза

Починить сиденье унитаза можно менее чем за пять минут, но иногда может иметь больше смысла заменить его полностью. В среднем сиденья унитаза служат около пяти лет, максимум десять.

Независимо от того, как долго оно у вас, сиденье унитаза, которое приходится регулярно подтягивать или у которого неисправна фурнитура, возможно, знавало лучшие дни. И в большинстве случаев полная замена в долгосрочной перспективе может оказаться для вас даже лучше.

Но если ваше сиденье в порядке и фурнитура расшатывается не так часто, можно обойтись и просто периодической затяжкой.

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