Большой праздник Успение Богородицы отмечается в середине августа.

Ежегодно в середине августа верующие отмечают Успение Богородицы, что относится к 12 самым крупным православным событиям в году. Праздник посвящается смерти Девы Марии, которой христиане читают молитвы. Для украинцев такое этот день издревле имел большое значение. Мы разобрались, что означает Успение Пресвятой Богородицы, что нельзя делать в великий праздник и какие у него есть обычаи.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в Украине

В Библии нет точных сведений о дате успения Марии и каких-либо упоминаний про это событие. Про конец земной жизни Богородицы говорят некоторые христианские предания, но без упоминания конкретного числа. Тем не менее в христианстве принято условно отмечать праздник в августе.

Когда Православная церковь Украины ещё придерживалась юлианского календаря, мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы по старому стилю 28 августа. С 2023 года православные украинцы пользуются новоюлианским календарем, где праздник наступает 15 августа.

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В эту дату заканчивается Успенский пост, что длится с 1 по 14 августа включительно. Верующие отказываются от мяса, чтобы подготовить тело к празднованию.

В чём смысл праздника Успения Пресвятой Богородицы

Некоторые люди не понимают, почему кончина Божьей Матери считается праздником. Однако в христианстве смерть - это лишь конец земной жизни и переход к вечному существованию на небесах. Дева Мария вознеслась в Небесное царство, где воссоединилась с Иисусом. В давних преданиях говорится, что её уход был тихим и спокойным, а проститься с Богородицей в Иерусалим пришли апостолы.

Этот праздник символизирует победу над смертью. Она не должна пугать христианина, ведь за ней последует вечная жизнь.

Что нужно делать в Успение Пресвятой Богородицы и какие есть запреты

На Успение в украинских традициях принято ходить в церковь на богослужение. В 2026 году это удобно сделать, ведь праздник выпадает на субботу. В храм можно принести корзину с колосками, хлебом, овощами и фруктами нового урожая.

В целом у наших предков Успение считалось окончанием сезона жатвы. На полях заканчивался сбор пшеницы и ячменя. Крестьяне выпекали хлеб и каравай из молодых зерен, а также накрывали мясной стол по поводу окончания поста. Поскольку тяжелая работа на участке уже позади, у молодежи начинался период гуляний и свадеб. Юноши отправляли сватов к возлюбленным девушкам.

Многие успенские запреты не имеют церковного обоснования, а были придуманы в народе. Вот что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы по украинским верованиям:

шить, вязать и вышивать;

работать в земле;

ходить босиком по траве, поскольку роса - это "слезы Богородицы";

заниматься тяжелой работой по дому, стиркой, уборкой и ремонтом;

носить старую, изношенную обувь;

ссориться с близкими.

Наши предки старались нарядиться на праздник в самую лучшую одежду и хорошо провести время с близкими. Поощряется бескорыстная помощь нуждающимся, добрые поступки и щедрость. Также можно помолиться Марии о благополучии родных.

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