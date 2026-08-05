Киев профинансирует проекты Плана устойчивости на 22 млрд грн, а государство – на 15,5 млрд: Кличко о заседании СНБО

Киев берет на себя повышенные финансовые нагрузки по выполнению Плана устойчивости. Доля проектов, которые должна реализовать столица, выросла до более чем 22 млрд грн. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам заседания СНБО.

"Стоимость работ, возложенных на город, достигает более 17 млрд грн. Кроме того, в дополнение к городской части плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы. В частности, восстановление поврежденных энергообъектов, энергетическая устойчивость жилья и социального сектора. Таким образом, для Киева сумма финансирования выросла уже до 22 млрд грн", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Киев согласился взять на себя повышенные финансовые нагрузки, хотя пропорция финансирования была определена как 50/50 – государство/город.

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В то же время общая стоимость мероприятий "Плана устойчивости Киева" сократилась с 67 млрд грн до 37 млрд на основании оценки финансовых и других реально доступных ресурсов, определения перечня приоритетов, а также профессиональной детализации и подготовки проектов к реализации. В настоящее время общая стоимость составляет 37 млрд грн, сообщил мэр столицы.

По словам Кличко, для реализации плана город уже аккумулировал более 10 млрд грн. Дополнительные средства планируется привлечь за счет кредитования и перераспределения городского бюджета.

Виталий Кличко рассказал о выполнении приоритетных направлений плана:

Уровень выполнения работ по восстановлению поврежденных энергообъектов уже составляет 65%. Город самостоятельно выполняет работы на 16 объектах, а Агентство восстановления – на 26 объектах.

Растёт парк мобильных котельных и генераторов. Так, по поручению правительства столице передают ещё 12 котельных и 10 мощных генераторов.

В План включены проекты по обеспечению энергоустойчивости жилых домов. Благодаря городским программам уже более 2 000 домов провели мероприятия по обеспечению энергоустойчивости.

Меры по развитию когенерации город реализует самостоятельно. Уже налажено производство 57,6 МВт, а план до конца года – 200 МВт.

Силами города создается резервное водоснабжение.

"Наиболее сложной частью Плана является создание системы резервного теплоснабжения. В масштабах Киева только замещение ТЭЦ составляет 2,1 ГВт. Исходя из соотношения 50/50, город заключил контракты на поставку оборудования и приступил к работам на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что главной темой заседания СНБО 5 августа стало выполнение региональных планов устойчивости и подготовка к зиме.

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