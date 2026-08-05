Эксглавком ставил пусковые РФ в приоритет, вопросы – к МО, – Цыбулько

Бывший главнокомандующий ВСУ определил пусковые установки РФ одним из приоритетов для ГУР и ССО, но для нанесения ударов по целям в глубине России Украине не хватает средств поражения. Об этом заявил политолог Владимир Цибулько, отреагировав на заявления Сергея Стерненко относительно ответственности бывшего главнокомандующего ВСУ за неуничтоженные российские пусковые установки.

По словам Цыбулько, утверждения о том, что пусковые установки не входили в число приоритетных целей, не соответствуют действительности. Он утверждает, что при предыдущем главнокомандующем именно эти объекты были определены в качестве одного из ключевых приоритетов для подразделений ГУР и Сил специальных операций.

"Там, где российские пусковые установки были в зоне досягаемости, в частности в оккупированном Крыму, их систематически уничтожали с помощью беспилотников подразделения ГУР и ССО", – отмечает политолог.

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В то же время, по его словам, проблема заключается в другом: Украина располагает разведывательной информацией о расположении российских пусковых установок на территории РФ, однако не имеет достаточных средств для их поражения на таком расстоянии.

Цыбулько считает, что этот вопрос относится к сфере ответственности Министерства обороны, которое должно было обеспечить вооруженные силы соответствующими дальнобойными средствами.

Также политолог предостерег от перекладывания ответственности за последствия российских ударов на военное командование, подчеркнув, что политическое руководство должно нести ответственность за решения по ведению войны наравне с военными.

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