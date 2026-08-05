Эту ошибку совершают почти все водители: как правильно охлаждать авто в жару

Чем грозит резкий перепад температур в салоне автомобиля после жары на улице.

Из-за аномальной жары водители спасаются кондиционером в машине, однако большинство допускает одну и ту же ошибку, пишет Aktuálně.cz.

Правило "разница температур не более пяти градусов" в нынешнюю жару почти невозможно соблюсти – ведь на улице термометр показывает почти 40 градусов, а большинство автомобилей просто физически не могут охладить салон ниже 29 градусов (это верхний предел настройки в автоматических климат-контролях).

Если машина долго простояла на солнце, перед поездкой её стоит проветрить. Самый простой способ – долго удерживать кнопку разблокировки на ключе, тогда все окна сами немного опустятся. У владельцев электромобилей есть ещё более простой вариант – охладить салон дистанционно через мобильное приложение ещё до того, как сесть в машину.

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Главный вопрос – какую температуру устанавливать в жару. Врач Даниэла Вацуликова советует не охлаждать салон резко. По её словам, лучше сначала выставить 29 градусов, а только через некоторое время постепенно снижать температуру ещё на несколько градусов. А вот сразу устанавливать привычные 22 градуса в такую жару – плохая идея, говорит врач: сама она в жару ставит кондиционер на 3–4 градуса выше, чем обычно.

По словам врача, резкий перепад температур – это прямой путь к простуде. Она объясняет: если зайти с раскаленной улицы и сразу подставить лицо под поток ледяного воздуха, вероятность заболеть очень высока. К тому же есть риск "простудить" шею, а сухой воздух из кондиционера пересушивает слизистую, из-за чего она становится более уязвимой к инфекциям.

Поэтому поток холодного воздуха лучше направлять не прямо на пассажиров, а в сторону – к окнам. И ещё один лайфхак, о котором мало кто знает: за несколько минут до окончания поездки кондиционер стоит полностью выключить. Это позволяет телу плавно привыкнуть к уличной температуре, а заодно осушает трубки системы от конденсата.

Дело в том, что влага внутри этих трубок – идеальная среда для бактерий и плесени, которые не только вызывают неприятный запах в салоне, но и вредят здоровью. Врач предупреждает, что у аллергиков от этого сразу появляется насморк, а для астматиков такая среда – серьёзная нагрузка.

Интересно, что ещё в начале 2000-х кондиционер считался опцией исключительно для дорогих автомобилей, а сегодня без него редко продают даже бюджетные модели.

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