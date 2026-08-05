Украина не вступит в НАТО, но это не поражение для Киева, - колумнист Rzeczpospolita

Колумнист считает, что такой сценарий может стать предвестником нового расклада сил.

Недавно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не вступит в НАТО. Несмотря на обещания западных политиков, такой сценарий в ближайшем будущем маловероятен.

Как пишет колумнист Rzeczpospolita Марек Кутарба, отказ от вступления в НАТО не станет поражением для Украины. Такой сценарий может стать предвестником нового расклада сил, в котором Украина станет "барьером" на пути России, а на Европу выпадет роль ее военного тыла.

Кутарба отметил, что в своем заявлении Залужный подчеркивал не то, что для Украины будут закрыты двери в НАТО, а то, что трудно вступать в структуру, по-прежнему основанную на решениях периода Второй мировой войны. Он критиковал военный потенциал Альянса, утверждая, что НАТО потратит следующие 12 лет на то, чтобы достичь стандартов, позволяющих ему достичь хотя бы половины уровня РФ.

Видео дня

"Для Украины членство в НАТО уже не является вопросом "быть или не быть". После более чем четырёх лет оборонительной войны ситуация кардинально изменилась. Парадоксально, но НАТО перестаёт быть необходимым для Украины, хотя и только в определённом смысле", - считает колумнист.

Кутарба отметил, что Украине нужны технологии, которыми располагают страны НАТО, особенно в области противоракетной обороны. В то же время Украина становится всё более нужной НАТО и всему Западу.

Колумнист не исключает, что для Украины лучшим вариантом может стать вступление в новый альянс, например, с некоторыми европейскими странами и США. Он уверен, что Украина будет играть в нём важную, если не ключевую роль.

НАТО меняется

По словам Кутарбы, НАТО как раз сейчас теряет роль главной силы, призванной сдержать Россию. Это связано, в частности, с изменением геополитических приоритетов.

Кутарба напомнил, что сейчас США оказывают политическое давление на европейцев, чтобы те увеличили расходы на оборону, а также стремятся к сокращению своего присутствия в Европе. Он считает, что это означает то, что роль НАТО должна будет претерпеть глубокие изменения.

"Однако стратегические цели американской политики в некоторых областях остаются неизменными. Американцы по-прежнему должны, в частности, сдерживать Россию и защищать свои интересы на Ближнем Востоке. В некоторой степени, однако, меняются средства, необходимые для достижения этих целей", - добавил колумнист.

По словам Кутарбы, российско-украинская война наглядно доказала американцам, что для эффективного и длительного удержания российских сил им вовсе не нужно ни дорогостоящее содержание слишком многочисленных собственных войск на Старом Континенте, ни участие в финансировании обороны Европы. Украина обнажила слабости Москвы, что побудило Вашингтон пересмотреть свое отношение к Альянсу.

Колумнист уверен, что становится все более вероятным, что в складывающейся ситуации ведущую роль сохранят США, опираясь на Украину и пользуясь вспомогательной ролью остальной Европы, а на самом деле – европейской части НАТО. Он отметил, что европейцы должны обеспечить то, чего сегодня не хватает Украине: финансирование, промышленный потенциал, противовоздушную оборону более высокого уровня и спутниковую разведку.

"Однако это не меняет того факта, что именно Украина в конечном итоге может стать главной силой, сдерживающей Россию в рамках американской стратегии. И именно на этом предположении, по-видимому, сегодня основана внешняя политика Киева, которая в последние месяцы носит довольно экспансионистский характер", - подчеркнул Кутарба.

РФ планирует усилить свои силы вдоль северо-восточной границы НАТО

Ранее Die Welt писало, что российские войска принимают меры, чтобы после окончания войны с Украиной усилить свои силы вдоль северо-восточной границы НАТО. Издание сообщило, что об этом свидетельствует расследование нескольких скандинавских и балтийских СМИ, которые совместно с экспертами проанализировали спутниковые снимки российской деятельности в этом регионе.

На снимках видно сразу несколько мест, где строится или расширяется военная инфраструктура. Одним из крупнейших проектов является расширение военной базы в Печенге, расположенной на крайнем севере, на границе с Финляндией и Норвегией.

Вас также могут заинтересовать новости: