6 августа пекло в Украине достигнет максимума (карта)

В середине недели, 6 августа, жара в Украине выйдет на пик. Это будет самый жаркий день, ведь температура по всей стране поднимется до +35°...+38°, а местами не исключена и 40-градусная жара. Практически по всей стране будет ясно и безоблачно, только на западе и севере страны ближе к вечеру местами могут пройти локальные дожди, но на температуру они существенно не повлияют, а уже перед выходными, 7 августа, в Украину с запада начнет заходить более свежий воздух. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +24°, днем +38°.
  • Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +19°, днем +37°.
  • В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +38°.
  • В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +38°.
  • В Тернополе 6 августа ночью +23°, днем +38°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +22°, днем +36°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +38°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +38°, ясно.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, дождь с грозой., ночью +24°, днем +37°.
  • В Виннице завтра будет +22°...+38°, практически безоблачно.
  • В Житомире в четверг ночью +23°, днем +38°, ясно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+38°, ясно.
  • В Черкассах завтра ночью +22°, днем +36°, ясно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +38°, ясно.
  • В Полтаве - ясно, температура воздуха +22°...+35°.
  • В Одессе 6 августа - ясно, температура ночью +24°, днем +35°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +38°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +38°.
  • В Запорожье температура ночью +25°, днем +38°.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +37°, ясно.
  • В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +36°.
  • В Днепре температура ночью будет +24°, днем +36°, ясно.
  • В Симферополе в четверг будет ясно, +20°...+34°.
  • В Краматорске завтра будет ясно,  температура ночью +20°, днем +36°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +35°.
6 августа пекло в Украине достигнет максимума (карта)

Какой праздник 6 августа, приметы погоды

6 августа - мучеников Бориса и Глеба. По приметам, если кукшка в этот день низко летает, то будет дождь.

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