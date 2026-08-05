6 августа пекло в Украине достигнет максимума (карта)

А уже 7 числа с запада начнет заходить более свежий воздух.

В середине недели, 6 августа, жара в Украине выйдет на пик. Это будет самый жаркий день, ведь температура по всей стране поднимется до +35°...+38°, а местами не исключена и 40-градусная жара. Практически по всей стране будет ясно и безоблачно, только на западе и севере страны ближе к вечеру местами могут пройти локальные дожди, но на температуру они существенно не повлияют, а уже перед выходными, 7 августа, в Украину с запада начнет заходить более свежий воздух. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +24°, днем +38°.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +19°, днем +37°.

В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +38°.

В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +38°.

В Тернополе 6 августа ночью +23°, днем +38°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +22°, днем +36°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +38°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +38°, ясно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, дождь с грозой., ночью +24°, днем +37°.

В Виннице завтра будет +22°...+38°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью +23°, днем +38°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+38°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +22°, днем +36°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +38°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +22°...+35°.

В Одессе 6 августа - ясно, температура ночью +24°, днем +35°.

В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +38°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +38°.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +37°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +36°, ясно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +20°...+34°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +20°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +35°.

Какой праздник 6 августа, приметы погоды

6 августа - мучеников Бориса и Глеба. По приметам, если кукшка в этот день низко летает, то будет дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: