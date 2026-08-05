В Сеуту могли прибыть подозреваемые в джихадизме: в МВД Испании это отрицают

Там заявили, что массовое прибытие мигрантов "не представляет угрозы общественной безопасности".

Некоторые испанские издания сообщили, что среди мигрантов, прибывших в Сеуту на прошлой неделе, обнаружено несколько человек, в отношении которых ведется расследование по делам о преступлениях, связанных с джихадизмом. В то же время Министерство внутренних дел Испании не подтвердило эту информацию, заявив, что массовое прибытие мигрантов "не представляет угрозы общественной безопасности". Об этом сообщает Euronews.

"Мы ни разу не подтверждали эти сообщения", – сказал представитель министерства изданию.

Там также подчеркнули, что "силы безопасности Испании ведут постоянную работу по мониторингу и борьбе с джихадистским терроризмом по всей стране, а не только в Сеуте".

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"Испанская общественность и жители Сеуты могут быть уверены, что прибытие 30 июля не представляет угрозы общественной безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что испанские силы безопасности провели 43 операции в 2026 году, в результате которых были арестованы 82 человека за преступления, связанные с джихадистским терроризмом.

Массовое прибытие мигрантов в испанскую Сеуту – что известно

Как сообщал УНИАН, испанский город Сеута переживает резкое обострение миграционного кризиса после массового прибытия людей из Марокко по морю. Из-за переполненности официальных приютов в городе часть нелегальных мигрантов начала самовольно занимать пустующие жилые дома.

По данным источников издания EL ESPAÑOL в полиции, такие случаи были зафиксированы в районе Баррио-дель-Принсипе и Лома-Кольменар. Издание также опубликовало видеозаписи, на которых, как утверждается, видно, как толпа выламывает дверь дома, а в другом случае мужчина с помощью молотка и ударов ногами разбивает окно квартиры, после чего в неё начинают подниматься люди

Полиция, Гражданская гвардия и местная полиция реагировали на многочисленные вызовы, связанные преимущественно со столкновениями между группами мигрантов, а также между мигрантами и местными жителями.

По данным правительства Испании, границу прорвали от 50 до 60 тысяч мигрантов. Число погибших возросло до 67 человек. Часть людей утонула, другие погибли в давке при попытке преодолеть волнолом. Власти Сеуты сообщили телеканалу о 86 погибших.

Также испанские власти заявили, что будут пытаться выслать тех, кто въехал нелегально, как можно быстрее, несмотря на решение суда, которое накладывает некоторые ограничения на специальные правила, позволяющие немедленную высылку из анклава.

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