В современном дизайне интерьера все реже используются классические ковры.

Ещё совсем недавно ковер на полу был обычным элементом любого дома, без которого жилье казалось неуютным. В советское время этот аксессуар даже был дефицитным, поэтому считался признаком богатства. Однако современные дизайнеры все чаще приходят к выводу, что классические громоздкие ковры являются обычными "пылесборниками", а значит им не место в доме.

Почему ковер на пол уже не в моде

Большие классические ковры, безусловно, до сих пор имеют много поклонников. Но в современных квартирах от них все чаще отказываются из-за непрактичности и дороговизны. Ворс быстро накапливает пыль, волосы и грязь из всего помещения, становясь пунктом сбора пылевых клещей. В стиральную машинку большой ковер не засунешь, а все загрязнения с него вывести непросто.

Все больше людей задумываются, что постелить на пол вместо ковра, ещё и из-за сложности ухода. В обычных условиях его нужно пылесосить минимум раз в неделю, а если в доме есть дети или животные, уборка требуется каждые 3 дня. Будем честны: мало у кого найдется желание так часто чистить покрытие. В современном дизайне ценятся вещи, которые требуют минимального ухода.

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С точки зрения красоты это покрытие оценивают по-разному, ведь у каждого свой вкус. Однако многие дизайнеры сходятся во мнении, что громоздкие массивные ковры делают комнату устаревшей, особенно если лежат ещё со времен молодости бабушки и выглядят изношенными. В эпоху минимализма и "воздушных" пространств такие предметы воспринимаются как пережиток прошлого. А ткани с ярким рисунком быстро приедаются.

Чем лучше застелить пол в квартире вместо ковра

В современных квартирах от ковров часто просто отказываются. Интерьерным трендом сейчас считается качественный пол, что сам по себе является хорошим украшением квартиры.

Если вы ограничены в финансах, то есть несколько вариантов, что можно постелить на пол дешево вместо ковра. Отличной заменой будет ковролин - в пересчете на квадратный метр он стоит гораздо дешевле. Также хорошо смотрятся виниловый паркет, линолеум, микробетон. Все эти варианты простые в уборке и универсальные.

Если есть возможность вложить больше денег, рекомендуется потратиться на теплый пол. С ним потребность в ковре отпадает.

Во многих современных домах кладут пробковый пол. Это мягкое и универсальное покрытие с отличной шумоизоляцией. Оно стильно выглядит и хорошо сохраняет тепло, поэтому по нему можно ходить даже босиком.

Если все же хочется постелить что-то на пол, не обязательно отказываться от ковров полностью. Есть несколько вариантов, чем застелить пол в квартире, чтобы не перегружать пространство и не тратить много усилий на уборку.

Хорошая альтернатива классическим тяжелым коврам - легкий джутовый коврик. Это экологическое гипоаллергенное изделие, что придает интерьеру очень современный вид. Прочный материал аксессуара продлевает срок службы на много лет.

Также вместо сложного в уходе ворсового изделия в моду входят легкие безворсовые хлопковые коврики. Они отлично подходят для кухни и спальни. Материал не накапливает лишнюю пыль, легко стирается в машинке, не вызывает аллергию. Огромное разнообразие окрасов и форм позволяет подобрать изделие под любой дизайн комнаты.

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