Ведьма предсказала катастрофический финал войны в Украине

Впереди возможна "теневая игра" с участием "старых друзей" России, предупредила целительница.

Война в Украине зашла в тупик, и Россия ищет вариант ее завершения, который был бы максимально выгоден для нее. Южная ведьма, таролог и целитель Виола Мирабилис предсказала катастрофический и неожиданный финал войны в Украине.

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"В их понимании этот путь может быть единым - устроить очень большой дебош. Не только в Украине, а и вообще завернуть как-то ситуацию так, чтобы все вышло как будто нейтрально, чтобы они при этом были такие молодцы, что позволили такому произойти", - заявила она во время новой трансляции.

По ее прогнозу, впереди возможна "теневая игра" с участием "старых друзей" России - тех, чью поддержку Москва сейчас не афиширует и от кого такого союза никто бы не ожидал.

"У России есть какой-то выход, но он очень разрушительный для всех, и для них в том числе. И они этот план всегда на затворки засовывали… на безысходность. И вот этот момент безысходности уже подошел, и они уже рассматривают этот план, где они очень много чего потеряют… Но для того, чтобы как будто выиграть, нужно подставить свое", - сказала ведьма.

На вопрос, будет ли этот запланированный Россией "дебош" связан с атомными станциями (АЭС), Мирабилис заявила, что "и с ними частично, но не только с ними"

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, когда закончится война в Украине.

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