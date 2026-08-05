Два предсказания уже сбылись: 'живой Нострадамус' напророчил новую войну

Парапсихолог утверждает, что часть его прогнозов на 2026 год уже сбылась. Теперь он заявляет о риске нового международного конфликта в Арктике.

Бразильский парапсихолог Атос Саломе, которого в СМИ часто называют "живым Нострадамусом", заявил, что два его предсказания на 2026 год уже якобы сбылись. По его словам, следующим может стать конфликт в Арктическом регионе, пишет Wionews.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Саломе утверждает, что ранее предсказал обострение ситуации между Ираном и Израилем, а также правильно назвал будущего победителя футбольного турнира, указав, что чемпионом станет команда с цветами, символизирующими огонь.

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"Пока многие экстрасенсы и комментаторы предсказывали победу других сборных, я определил финалистов и неоднократно подчеркивал, что Испания является наиболее вероятным чемпионом", – заявил он.

Предупреждает о возможной войне в Арктике

По словам Саломе, таяние арктических льдов может спровоцировать борьбу за новые судоходные маршруты и природные ресурсы.

Он утверждает, что из-за этого может усилиться напряженность между Россией и странами НАТО.

"Таяние льдов в 2026 году может привести к прямым конфронтациям, а новые судоходные маршруты и энергетические ресурсы будут играть решающую роль", – сказал Саломе.

Кроме того, парапсихолог предполагает, что нестабильность может усилиться и в регионе Сахель в Африке, в частности из-за активизации экстремистских группировок на севере Нигера.

Саломе называет себя не экстрасенсом, а парапсихологом. Он утверждает, что использует символический анализ, изучение закономерностей и каббалу для формирования своих прогнозов.

В то же время он признает, что его предсказания не являются безошибочными:

"Ни один метод прогнозирования не является безошибочным. Предсказания – это интерпретации, а не достоверность".

В СМИ также ранее появлялись утверждения, что Саломе якобы предсказал пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II.

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