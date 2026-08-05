Убытки переложат на покупателей: эксперт объяснил, что будет с ценами после атак РФ на склады

Осенью цены на продукты питания будут расти даже без учета российских атак на логистические центры.

Российские удары по логистической инфраструктуре наносят бизнесу значительный ущерб, который со временем неизбежно отразится на стоимости товаров для конечных потребителей. В то же время пока удается избежать резкого скачка цен благодаря высокой конкуренции между продавцами, рассказал УНИАН экономист Олег Пендзин.

По его словам, сейчас рынок сдерживает подорожание, поскольку достаточное количество конкурентных предложений не позволяет ритейлерам оперативно переложить все потери на покупателей. Однако в перспективе это все же произойдет.

"Это огромные убытки для бизнеса, а бизнес в любом случае будет перекладывать эти убытки на потребителя. Рано или поздно ритейл будет компенсировать убытки от нанесенных ударов по логистике за счет повышения цен на те товары, которые мы будем покупать. И это, бесспорно, в стратегической перспективе станет дополнительным драйвером инфляции", – объяснил Пендзин.

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Эксперт считает, что в ближайшие месяцы влияние атак на логистику еще не будет слишком заметным, однако ближе к зиме, особенно если Россия усилит удары по энергетической инфраструктуре, это найдет отражение в ценниках. В то же время Пендзин подчеркнул, что осенью продукты питания будут дорожать даже без учета российских атак на логистические центры.

"Чтобы у нас с вами не было иллюзий – бьет Россия по логистическим центрам или нет, цены на продукты питания осенью в любом случае будут расти", – сказал экономист.

Среди причин он назвал рост себестоимости выращивания сельхозпродукции, проблемы с экспортом зерна через порты Черного моря и финансовые потери аграриев, которые также будут закладываться в конечную стоимость продукции.

Поэтому, по словам эксперта, не стоит рассматривать удары по логистике как единственный фактор предстоящего подорожания. По его оценке, ускорение инфляции в третьем-четвертом квартале ожидается под влиянием совокупности факторов, а потери бизнеса от российских атак лишь усилят этот процесс.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что потребителям стоит готовиться к отсутствию или ограниченному предложению некоторых товаров либо к значительному росту цен, а для большинства увеличится срок доставки.

"Перечень этих товаров довольно широк – от бытовой химии и принадлежностей до кормов для домашних животных. Может быть ограничено предложение некоторых продуктов питания. По крайней мере, этого наиболее логично ожидать при продолжении взаимных обстрелов", – написал аналитик, посоветовав запастись продуктами на несколько недель.

Он также отметил, что потенциальные экономические последствия будут негативными как с точки зрения инфляции, так и с точки зрения курса, при этом инфляционное давление будет растянуто во времени.

"Часть потребления перейдет на импорт с более длительным сроком поставки и более высокой стоимостью хранения. Уже сейчас мелкие продавцы говорят о повышении цен со стороны оптовиков и поставщиков", – объяснил Шевчишин.

Удары РФ по логистическим центрам – последние новости

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

Кроме того, несколько прямых ракетных попаданий получил логистический центр сети супермаркетов Novus, а пресс-служба сети супермаркетов "Сильпо" сообщила о пожарах на двух распределительных центрах компании и гибели шести сотрудников.

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