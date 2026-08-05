Ест почти непрерывно: в районе Чернобыльской АЭС заметили прожорливого загадочного зверька

Это крошечное животное играет важную роль в естественной регуляции численности беспозвоночных.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали белозубку малую – одного из самых маленьких млекопитающих Украины. Об этом рассказали специалисты учреждения, которые также обнародовали соответствующие фото.

"Во время полевых исследований наша ученая Ольга Бельская встретила белозубку малую – одного из самых маленьких млекопитающих Украины. По размерам и массе тела она уступает только бурозубке малой. Но не дайте себя обмануть её крошечными размерами!", – подчёркивают в заповеднике.

Сообщается, что вес белозубки обычно составляет всего 3–8 граммов, длина тела – около 5–7 сантиметров. Однако этот крошечный зверь живёт в чрезвычайно быстром темпе. Из-за очень интенсивного обмена веществ он почти постоянно находится в поисках пищи и может потреблять за сутки корма не меньше, а иногда и больше собственного веса.

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Основу рациона белозубки составляют насекомые и их личинки, пауки, многоножки, дождевые черви, мокрицы, мелкие моллюски и другие беспозвоночные. Иногда она может поохотиться даже на новорождённых мышат, маленьких ящериц или лягушат. Благодаря этому белозубка играет важную роль в естественном регулировании численности беспозвоночных.

Интересно, что загадочный зверёк активен преимущественно в сумерках и ночью, хотя довольно часто выходит на поиски пищи и днём. Дело в том, что из-за высоких энергетических потребностей белозубка не может долго оставаться без еды, поэтому почти весь её день – это непрерывное чередование охоты и короткого отдыха.

Живёт она среди густой растительности, под опавшими листьями, в лесной подстилке, под пнями или в заброшенных норах других мелких животных. Несмотря на миниатюрные размеры, белозубка – чрезвычайно ловкий, активный и смелый хищник, подчёркивают ученые.

Экология Украины

Как писал УНИАН, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали серых журавлей. По словам специалистов, до осенней миграции серые журавли ведут спокойную семейную жизнь. Птенцы, появившиеся весной, уже заметно подросли, но пока не уходят далеко от родителей. Серые журавли – одни из самых преданных птиц: обычно они образуют пары на всю жизнь, вместе защищают гнездо, высиживают кладку и воспитывают птенцов.

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