Спецслужбы РФ готовили покушение на главу немецкого производителя дронов, - Die Zeit

Одним из подозреваемых является гражданин Украины.

Российские спецслужбы готовили покушение на руководителя немецкой компании Donaustahl, которая занимается производством дронов. Однако этот план удалось сорвать до реализации, пишет Die Zeit.

Отмечается, что российские спецслужбы хотели убить руководителя Donaustahl Штефана Туманна. По данным издания, немецким спецслужбам удалось предотвратить покушение благодаря информации от иностранной разведки.

Журналисты выяснили, что весной этого года были задержаны двое подозреваемых в подготовке к покушению на Туманна - гражданин Украины Сергей Н. в Испании и гражданка Румынии Алла С. в Германии.

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По данным следствия, с декабря 2025 года по март 2026 года подозреваемые следили за Туманном, а также делали снимки его дома и штаб-квартиры Donaustahl.

В издании добавили, что о подготовке к покушению на Туманна немецкие спецслужбы получили в конце 2025 года. В этом же году был задержан гражданин Украины, но его отпустили из-за недостатка улик. Позже выяснилось, что он связан с российскими спецслужбами.

Немецкие спецслужбы выяснили, что гражданка Румынии продолжала слежку за Туманном. Уже в марте 2026 года обоих подозреваемых задержали во время скоординированной операции.

В издании подчеркнули, что теперь Туманн находится под усиленной охраной. Он временно перестал принимать участие в выставках, но пообещал вскоре вернуться к работе.

Попытка покушения на главу Rheinmetall

Напомним, что в 2024 году CNN, ссылаясь на американских и западных чиновников, писало, что США и Германия сорвали российский заговор с целью убийства Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall.

По словам источников издания, заговор был одним из серии российских планов по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные действия Украины. Они отметили, что план убийства Паппергера был самым проработанным.

В 2025 году заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим вопросам Джеймс Аппатурай подтвердил, что разведывательные службы США и Германии действительно сорвали российский заговор с целью убийства Паппергера.

По словам Аппатурая, заговор, который был сорван разведывательными службами США и Германии, являлся лишь частью российских планов по ликвидации руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

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