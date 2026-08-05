6 августа жара в Киеве достигнет апогея: разогреет аж до +39°

Вечером в столице есть вероятность дождя.

6 августа жара в Киеве достигнет пика. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +24°, а днем температура поднимется до +37° и даже +39°. Ожидается ясный и безоблачный день, только ближе к вечеру на небе появятся облака и может пройти дождь.

Ветер слабый, 3-8 м/с. Атмосферное давление 746-748 мм ртутного столба. Восход будет в 5:32, а закат в 20:36.

Видео дня

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +19°, днем +37°.

В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +38°.

В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +38°.

В Тернополе 6 августа ночью +23°, днем +38°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +22°, днем +36°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +38°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +38°, ясно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, дождь с грозой., ночью +24°, днем +37°.

В Виннице завтра будет +22°...+38°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью +23°, днем +38°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+38°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +22°, днем +36°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +38°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +22°...+35°.

В Одессе 6 августа - ясно, температура ночью +24°, днем +35°.

В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +38°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +38°.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +37°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +36°, ясно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +20°...+34°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +20°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +35°.

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