РФ полностью уничтожила центральный склад известного немецкого производителя моторных масел

В компании Liqui Moly уже приступили к работе по возобновлению поставок.

В результате российского обстрела в ночь на 5 августа уничтожен центральный склад Liqui Moly Ukraine, которая поставляет в Украину моторные масла, смазки и автохимию. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Этой ночью в результате вражеского удара наш центральный склад продукции в Украине был полностью уничтожен огнем", – говорится в сообщении Liqui Moly.

В компании добавили, что все сотрудники находятся в безопасности, во время удара никто не пострадал.

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Несмотря на значительные материальные убытки, дистрибьютор не планирует прекращать операционную деятельность. В Liqui Moly уже работают над возобновлением поставок. Сейчас компания перестраивает логистические процессы и запускает новые маршруты доставки.

Справка УНИАН. Liqui Moly – немецкий производитель моторных масел, смазок и автохимии, основанный в 1957 году. Компания выпускает более 4 тысяч наименований продукции, которую производит исключительно на предприятиях в Германии и экспортирует более чем в 130 стран мира. В Украине бренд официально представлен уже более 25 лет через официального дистрибьютора – ООО "Камион-Оил".

Удар РФ по Украине в ночь на 5 августа – главные новости

По данным Воздушных сил, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 4 противокорабельными ракетами, 24 баллистическими ракетами и дронами. Ни одну из баллистических ракет Силам обороны сбить не удалось. В то же время украинские защитники нейтрализовали 98 беспилотников.

В результате российской атаки есть многочисленные погибшие. В частности, после удара в Броварском районе Киевской области на железнодорожной платформе обнаружили тела людей, которые ждали поезд, задержавшийся из-за российского обстрела.

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