Путин назначил нового командующего Войсками беспилотных систем, – Reuters

Их возглавил бывший начальник штаба группировки российских войск "Центр", которая ведет боевые действия в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин назначил нового руководителя Войск беспилотных систем России. Им стал Денис Лямин. Путин назвал это назначение "усовершенствованием" военной структуры в середине пятого года войны в Украине.

Как пишет Reuters, вновь созданный род войск будет отвечать за ведение войны с помощью дронов. Лидер Кремля, обращаясь непосредственно к Лямину на телевизионной встрече с руководством Министерства обороны, сказал, что тот является "одним из самых квалифицированных специалистов" для руководства новыми силами беспилотников.

Диктатор поручил ему завершить их формирование и принять командование "в ближайшее время".

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Лямин ранее был начальником штаба группировки российских войск "Центр", которая ведет боевые действия в Украине. В прошлом он окончил танковое командное училище и имеет опыт работы в сухопутных войсках.

Также Путин назвал группировку "Центр" ключевой частью усилий России по захвату всей Донецкой области, что является главным приоритетом Москвы в войне.

Россия активно готовит свои беспилотные силы к возможному конфликту с Западом

Как сообщал УНИАН, эксперт по российским беспилотникам и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт, комментируя программу ежегодного российского форума "Дронница", заявил, что пятый фестиваль беспилотников, который состоится в августе этого года, будет проходить под лозунгом подготовки к "великой войне с НАТО".

Мероприятие традиционно собирает операторов дронов, военных и производителей, которые демонстрируют новые технологии и обсуждают современную тактику применения беспилотных систем.

По словам эксперта, речь идет не о политических заявлениях или пропагандистских угрозах, а о техническом форуме, где анализируют опыт войны, ищут новые решения и изучают тактику противника.

По его мнению, стремление Москвы объясняется тем, что война против Украины не принесла Кремлю быстрой победы, а президент РФ Владимир Путин нуждается в военном успехе для укрепления своих позиций внутри страны.

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