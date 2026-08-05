Православный праздник сегодня известен в народе как Яблочный Спас.

6 августа по новому церковному календарю православные отмечают Преображение Господне - один из главных праздников церковного года.

В народе этот день называют Яблочным Спасом и связывают с особыми традициями.

Рассказываем, что можно и нельзя делать в праздник, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

6 августа (19 августа по старому стилю) православная церковь отмечает Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - один из двенадцати главных церковных праздников.

Он посвящен событию на горе Фавор, где Иисус Христос явил ученикам Свою Божественную славу и подтвердил Свою Божественную и человеческую природу.

Праздник начали широко отмечать еще в IV веке после строительства храма на горе Фавор. В народной традиции Преображение Господне известно как Яблочный Спас.

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Также накануне православная церковь вспоминает святителя Феоктиста, епископа Черниговского. Он подвизался в Киево-Печерском монастыре, был его игуменом, а затем возглавил Черниговскую епархию. Святителя почитают за благочестивую жизнь, заботу о Церкви и участие в прославлении преподобного Феодосия Печерского. Поскольку день его кончины совпал с большим двунадесятым праздником, память святого перенесли накануне.

Какой сегодня праздник церковный в старом календаре

По старому, юлианскому календарю, 6 августа чтят память святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие традиции связаны с этой датой.

Обычаи даты, что нельзя делать сегодня

В народе праздник известен как Яблочный Спас.

В этот день в храмах совершают праздничные богослужения, а после литургии освящают плоды нового урожая - чаще всего яблоки, но также груши, виноград и другие созревшие фрукты. Если нет возможности принести плоды в церковь, можно просто прийти на богослужение и помолиться. Ранее мы подробно рассказывали, что святят на Яблочный Спас и что нельзя нести в церковь.

Поскольку продолжается Успенский пост, на праздничный стол готовят постные блюда, яблочную выпечку, варенье и компоты. В этот день постящимся разрешается рыба. Освященными плодами принято угощать родных, соседей и нуждающихся - считается, что любое доброе дело, совершенное в праздник, имеет особую ценность.

По народной традиции в Яблочный Спас загадывают желание и съедают освященное яблоко с добрыми мыслями и благодарностью. Считается, что такой обычай может привлечь счастливые перемены в жизнь.

В праздник Преображения Господня Церковь призывает отказаться от ссор, сквернословия, зависти, злобы, жадности, мести и уныния. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Поскольку праздник приходится на время Успенского поста, верующие продолжают соблюдать его ограничения, однако в честь Преображения разрешается есть рыбу.

В народной традиции в этот день стараются не заниматься тяжелой физической работой, не работают в поле и огороде, откладывают уборку, ремонт, шитье и другие домашние дела, посвящая праздник молитве, посещению храма и общению с близкими. Также принято воздерживаться от шумных застолий и злоупотребления алкоголем.

Приметы на 6 августа

В народе верят, что погода в день Преображения Господня может подсказать, какой будет осень и даже предстоящая зима:

ясная и солнечная погода - к теплой и сухой осени;

дождь в праздник - осень будет дождливой и сырой;

стоит жара - зима ожидается морозной;

какой день на Преображение, такой будет и на Покров.

Также говорят, что Второй Спас показывает, каким окажется январь. Считается, что именно после этого праздника лето начинает уступать место осени: ночи становятся прохладнее, в народе недаром говорят: "Пришел Спас - держи рукавички про запас".

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