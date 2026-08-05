В этой стране предлагают 'золотые паспорта' с безвизом в более чем 85 стран: какие условия

Получить этот паспорт могут не все люди.

Небольшое тихоокеанское островное государство Науру запустило программу "гражданство в обмен на инвестиции", которая позволяет иностранцам получить паспорт в обмен на финансовый взнос. Паспорт этой страны предоставляет безвизовый въезд или возможность получения визы по прибытии в более чем 85 стран, пишет Business Insider Africa.

Отмечается, что Науру сталкивается с проблемой повышения уровня моря. Для решения этой проблемы и была запущена программа "гражданство в обмен на инвестиции".

Эта программа была введена в начале прошлого года в рамках поиска страной источников финансирования для реализации масштабного плана переселения, предусматривающего перемещение 90% семей и инфраструктуры на более возвышенные территории.

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В рамках этой программы успешные заявители, прошедшие четырехэтапную процедуру проверки, могут получить гражданство Науру, внеся взнос в размере 90 000 долларов для одного заявителя. Сейчас действует скидка от стандартной платы в 115 000 долларов, предоставляемая в рамках ограниченного по времени предложения.

Власти заявляют, что гражданство не дает его обладателям права на покупку земли в Науру. В этой стране право собственности на землю по-прежнему ограничено.

Перед утверждением заявки заявители также должны пройти проверку биографических данных. Власти отмечают, что этот процесс призван обеспечить целостность программы.

В издании добавили, что власти Науру ввели строгие меры проверки заявителей, включая проверку биографических данных. Также власти могут лишить человека гражданства в случае выявления совершения серьезных правонарушений.

В какой стране говорят на 843 языках

Ранее Antena3.ro писало, что в необычном рейтинге стран, где говорят на наибольшем количестве языков, Папуа-Новая Гвинея занимает первое место в мире с 843 языками.

Несмотря на то, что население Папуа-Новой Гвинеи составляет менее 12 млн жителей, страна отличается необычайным языковым разнообразием.

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