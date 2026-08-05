Астафьева жестко 'разнесла' коллег-артистов за их позицию во время войны

Модель не сдерживала своих эмоций.

Украинская певица, модель и ведущая Даша Астафьева резко раскритиковала коллег из шоу-бизнеса за их позицию и поведение во время войны. По ее словам, некоторых из них больше интересуют светские мероприятия и публичная жизнь, чем поддержка армии или общественно важные события и темы. Свое мнение по этому поводу она высказала в интервью для канала "Гончарова podcast".

Как объяснила Астафьева, поддержка таких проектов давно стала для нее естественной частью жизни, поэтому ей трудно понять, почему спустя годы полномасштабной войны далеко не все публичные люди заняли четкую гражданскую позицию.

"У меня есть такая отработанная схема. Я публикую сбор средств, а в следующей stories прошу вернуться и сделать пожертвование. Я просто каждый день просыпаюсь и делаю эту работу для других людей. Потому что, знаешь, мы скоро утонем в премьерах клипов, новых шоу, не поддерживая сборы и не анонсируя важные события, - сказала ведущая. - Я воспринимаю социальные сети как место, где я могу заработать деньги, показать себя и в то же время могу стать примером. И это все можно использовать для того, чтобы делать сборы. Иногда публичные люди об этом забывают. Для них важнее премьеры… Мне сегодня важно, чтобы артист, который мне понравился, имел четкую гражданскую позицию".

Видео дня

Певица добавила, что сегодня она не поддерживает связь с большинством из тех, кто раньше был ее другом.

"Мы должны делать свою работу - нормальные люди подтянутся. Эти люди как были дег*нами, так и останутся дег*нами. Я с 90% друзей сегодня не общаюсь… и нам не надо называть имена, они и так понимают, что я о них это говорю. Я сейчас общаюсь с теми, с кем мы идем одним путем. Кто понимает, что нужно для нашего будущего, какая нам нужна поддержка, какой нам план нужен каждый день", - заявила Астафьева.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Даша Астафьева отреагировала на слухи о тайной свадьбе и заговорила о детях.

Вас также могут заинтересовать новости: