Почему нет отключений света, несмотря на жару: эксперт назвал новую приоритетную цель РФ

В жару наличие электроэнергии дома не столь критично.

Российские оккупанты летом могут отдавать предпочтение ударам по более приоритетным целям, чем энергосистема. В частности, они будут пытаться оставить города без воды, что в жару стало бы критически сложной проблемой для Украины, сообщил УНИАН председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его мнению, враг может атаковать подстанции, питающие системы водоснабжения и водоотведения, чтобы остановить их работу.

"Могут быть комплексные обстрелы: то есть и по подстанциям, питающим насосные станции, и непосредственно по насосным станциям. Честно говоря, исходя из моего опыта работы в водном хозяйстве, разрушить насосную станцию достаточно сложно. А вот узел электроснабжения – это гораздо более простая задача", – говорит Игнатьев.

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Украина вступила в самый жаркий период лета без введения графиков отключений электроэнергии. Эксперт объясняет это хорошим балансированием системы и предупреждает, что населению могут начать отключать свет.

"Сейчас в сети наблюдается дефицит в утренние и вечерние часы. В дневные часы – наоборот, профицит. Поэтому мы продаем эту избыточную энергию румынам. Промышленность сейчас отключают постоянно, потому что у них есть собственная генерация. Для населения также потенциально могут появиться ограничения", – объяснил Игнатьев.

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Министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал, что Украина на этой неделе может вернуться к графикам ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за аномальной летней жары, которая привела к увеличению потребления электроэнергии на 1 ГВт.

Однако накануне Шмыгаль заявил, что новой целью российских оккупантов стали украинские системы водоснабжения. Прошлой зимой враг сделал ставку на атаки систем электроснабжения и отопления, отмечает министр – с началом нового отопительного сезона он может вернуться к этому.

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