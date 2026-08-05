Погиб известный поисковик Алексей Юков, который занимался возвращением тел погибших

Команда Юкова занималась поиском тел погибших еще со времен АТО.

Погиб руководитель поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков. Об этом сообщила в Facebook его жена Евгения Калугина.

По словам военнослужащего Сергея Гнездилова, поисковик погиб во время очередной эвакуации. Он "получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии соприкосновения".

Алексей Юков занимался поиском тел погибших военных с 2014 года. Его отряд "Плацдарм" с 2014 года проводил поиск и эвакуацию погибших военных в российско-украинской войне. Число военных, которые благодаря их усилиям были должным образом похоронены, достигает нескольких тысяч.

Видео дня

До начала российской агрессии он исследовал места боев Первой и Второй мировых войн. В целом мужчина более 20 лет занимался эвакуацией.

Что известно о поисковике

В интервью УНИАН, записанном после начала полномасштабного российского вторжения, Алексей рассказывал, что он вместе с командой находит и транспортирует тела погибших в результате боевых действий на территории Украины. Эвакуация проводится в соответствии с правилами, разработанными Международным Красным Крестом. Причем в начале вторжения работа по поиску погибших велась даже в оккупированных районах и "серой зоне", однако такая практика длилась недолго. После того как по машине команды поисковиков открыли огонь, они перестали ездить в подобные места.

Когда его спрашивали о мотивах занятия поиском тел погибших, он говорил, что это долг перед теми, кто отдал свою жизнь. Надеялся вернуть каждого домой.

Вас также могут заинтересовать новости: