Пять чашек кофе в день могут быть полезны, но эксперты предупредили об одном важном нюансе

Содержание кофеина также может значительно варьироваться в зависимости от сорта кофейных зерен.

Употребление пяти чашек кофе с кофеином в день недавно попало в заголовки новостей из-за потенциальной пользы для здоровья. Однако прежде чем начать пить больше кофе, важно понять, что именно ученые подразумевают под словом "чашка" и сколько кофеина вы на самом деле потребляете ежедневно. Об этом пишет verywell health.

Что показывают исследования

Американская ассоциация сердца заявила, что употребление до пяти чашек кофе с кофеином в день безопасно для большинства здоровых взрослых и может быть связано с пользой для здоровья сердца. Также исследования указывают на то, что такое количество кофе может оказывать положительное влияние на печень.

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"Эти выводы дополняют растущее число доказательств того, что умеренное употребление кофе может быть частью здорового образа жизни. Кофе содержит природные соединения, в частности полифенолы, которые могут обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако исследователи до сих пор изучают, как именно эти соединения действуют в организме", - говорится в материале.

Чашка кофе может быть меньше, чем вы думаете

В исследованиях по питанию одна чашка кофе обычно составляет около 225 мл. Однако многие напитки в кофейнях имеют объем 355, 475 или даже 600 мл. Кроме того, фирменные кофейные напитки могут содержать несколько порций эспрессо, что увеличивает количество кофеина.

"Человек, который воспринимает "пять чашек кофе" как пять больших порций, может в результате потреблять гораздо больше кофеина, чем предполагалось в исследовании. Количество кофеина также может значительно варьироваться в зависимости от сорта кофейных зерен, способа приготовления и размера порции. Две чашки кофе, которые выглядят одинаково, могут содержать очень разное количество кофеина", - предупредили в публикации.

Наибольшее значение имеет общее количество кофеина

Если говорить о безопасности, то эксперты в основном озабочены общим потреблением кофеина, а не количеством выпитых чашек кофе. Для большинства здоровых взрослых безопасной считается доза до 400 мг кофеина в день.

"Это примерно столько, сколько содержится в трёх-пяти чашках заваренного кофе объемом 225 мл, хотя точное количество может варьироваться", - отмечает Verywell Health.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи ответили, какой напиток после ужина помогает контролировать артериальное давление. По их словам, им оказался несладкий чай из гибискуса, который по своей природе не содержит кофеина и богат полезными растительными соединениями.

Также врачи назвали овощи, которые лучше всего поддерживают здоровье кишечника. Они отметили, что в этот список вошли спаржа, артишоки, овощи семейства крестоцветных и другие.

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