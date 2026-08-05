'В январе по Москве и Петербургу будут ходить медведи': нардеп назвал слабое место России

По словам народного депутата, это произойдет, если в декабре или в ноябре удары по газокомпрессорным станциям будут такими же, как по складам Wildberries.

Уже с января по Москве и Санкт-Петербургу будут ходить медведи, потому что жить там станет невозможно, если в ноябре-декабре Украина будет наносить удары по газокомпрессорным станциям России. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире "Апостроф TV".

"Примерно 40% производства электроэнергии в России – это также за счёт сжигания природного газа. Фактически они зависят не только от экспортных доходов, от газа, но и вся жизнедеятельность европейской части России напрямую зависит от газа. А здесь как раз и находится уязвимое место, потому что для того, чтобы доставить в миллионные города газ из Уренги, с Ямала, нужно пользоваться магистральным газопроводом", – сказал он.

По словам Дунды, этот газопровод в первую очередь зависит от компрессорных станций, которые расположены на расстоянии около 120–150 километров друг от друга. Он подчеркнул, что они весьма уязвимы для ударов.

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"Если в декабре или в ноябре начнутся удары, подобные тем, которые мы сейчас наносим по Wildberries, по газокомпрессорным станциям, то фактически в январе по Москве и Санкт-Петербургу будут ходить медведи. Потому что жить там станет практически невозможно. И это то, что может коренным образом изменить положение России в этой войне, привести её к полному поражению. Вот это и есть критическая точка", – сказал депутат.

Украина значительно ослабила Россию – что известно

Как сообщал УНИАН, маркетплейс Wildberries оказался в центре масштабного кризиса, который отражает более глубокие проблемы России, возникшие на фоне украинских ударов по военной и экономической инфраструктуре.

Директор исследовательского центра "Туран" Джозеф Эпштейн отметил, что за последние недели украинские беспилотники уничтожили 8 логистических центров Wildberries в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре и оккупированном Симферополе. По его оценкам, компания потеряла более 10% своих складских площадей.

Восстановление логистической инфраструктуры может обойтись примерно в $460 млн, тогда как стоимость уничтоженных товаров, значительная часть которых принадлежала небольшим российским продавцам, может достигать миллиардов долларов.

По мнению Эпштейна, проблемы Wildberries – лишь часть более масштабного кризиса. Он утверждает, что украинские удары также вывели из строя около четверти российских нефтеперерабатывающих мощностей, что привело к ограничениям поставок топлива в более чем половине российских регионов.

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