Остался еще один день тотальной сильной жары, - синоптик Диденко

Украинцев ждет еще один день сильной жары, а уже перед выходными в ряде областей температура снизится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.
"Остался один день сильной жары. Это – завтра, 6 августа", – говорит она.
Синоптик уточнила, что завтра к концу дня локальные дожди пройдут на западе, севере, а также в Винницкой области.
Погода в Киеве
В Киеве завтра также ожидается сильная жара с температурой +37...+39 градусов.
"Без осадков, только вечером 6 августа в столице возможен дождь", – утешила эксперт.
Похолодание в Украине – что известно
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, после пика жары страну накроет волна грозовых дождей, местами с ливнями, градом и шквалами.
6 августа кратковременные грозовые дожди ожидаются на западе и в Полесье, тогда как на остальной территории будет сухо и очень жарко, местами на юге и западе до +40°.
7 августа ливни, грозы, град и шквалы прогнозируются в западных, северных и части центральных областей. На Левобережье преимущественно без осадков.
8 августа грозовые дожди охватят большинство регионов. На западе и севере станет прохладнее – до +27...+32°, тогда как на востоке и юге жара до +38° ещё задержится.
9 августа осадки прекратятся, а температура снизится до +26...+33°.