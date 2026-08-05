Рассказываем, как приготовить ароматное сливовое варенье на зиму по классическому рецепту.

В конце лета, когда на деревьях созревают поздние сливы, самое время приготовить домашнее сливовое варенье. Мы нашли способ заготовки, знакомый многим еще с детства: в нем минимум продуктов, все делается неспешно, а получается довольно густой фруктовый сироп - с тем самым незабываемым вкусом.

Сливовое варенье - классический рецепт на зиму

Для этого варенья возьмите спелые, но не перезревшие сливы с плотной мякотью. Их нужно будет нарезать дольками и дать постоять с сахаром, чтобы плоды пустили сок, а затем проварить до нужной густоты.

Добавки при этом необязательны, но они сделают готовый продукт еще вкуснее: лимонная кислота немного разбавит сладость варенья, а ваниль или корица чуть улучшат аромат.

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Вам понадобятся:

сливы – 1 кг;

сахар – 300–1000 г;

лимонная кислота – 1/3 ч. л.;

ванильный сахар или корица – по вкусу.

Количество сахара подберите в зависимости от сорта и сладости слив. Если они кислые, используйте больше сахара - вплоть до 1 килограмма, - а если сладкие - достаточно 300–500 г.

Если же раньше вы уже готовили сливовое варенье - рецепт можно немного переделать под себя. В частности, лимонную кислоту можно заменить небольшим количеством лимонного сока, а для более пряного вкуса - добавить во время варки щепотку кардамона или мускатного ореха.

Сливовое варенье - простой рецепт

Сначала хорошо вымойте сливы и обсушите их. Разрежьте каждую пополам и удалите косточки (крупные половинки можно дополнительно разделить на четвертинки).

Переложите подготовленные сливы в глубокую сковороду или широкую кастрюлю с толстым дном. Выкладывать их желательно слоями, пересыпая каждый сахаром, затем оставьте на 2–3 часа. За это время сливы должны будут выделить сок, так что дополнительная вода не понадобится.

Когда появится достаточно жидкости, добавьте лимонную кислоту и поставьте посуду на средний огонь. Доведите массу до кипения и варите около 30 минут. Периодически аккуратно перемешивайте варенье и снимайте пенку, чтобы сироп оставался прозрачным.

В конце добавьте ванильный сахар или корицу. Если хочется получить более пряный вкус, можно использовать и другие специи, но не слишком много, чтобы они не перебили аромат слив.

В целом, то, сколько варить сливовое варенье после закипания, лучше определять по фактическому результату. Например, если оно получится слишком жидким, увеличьте огонь и проварите его еще около 5 минут, постоянно помешивая. А чтобы проверить готовность, капните немного сиропа на холодную тарелку: если капля сохраняет форму и не растекается, варенье можно снимать с плиты.

Горячее варенье разложите по заранее стерилизованным сухим банкам, герметично закройте крышками и оставьте до полного остывания. После этого уберите заготовку в прохладное темное место. Этот рецепт сливового варенья, при условии правильной стерилизации, сохранит заготовку на всю зиму.

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