После того как Украина нанесла удар по российским каспийским портам и судам, в результате чего под удар попали и иранские суда, стало очевидно, что не только Кремль способен идти на эскалацию.

В свою очередь, РФ уже открыто запускает ракеты и дроны по странам НАТО. Ни россияне, ни члены НАТО уже не делают вид, что речь идет об "украинских дронах/ракетах", что тоже является определенной эскалацией – ведь Кремль все реже действует "под чужим флагом", а угрожает напрямую. А НАТО уже не боится сбивать дроны хотя бы над своей территорией.

Но сосредоточимся на расширении войны на другие фронты и "слиянии" нашей войны с ирано-американской, которая, в свою очередь, "расширяется" на гражданские войны в Йемене, Ливии, Ираке и Газе. И всё больше превращается в одну большую историю, где украинский фронт – самый горячий, но не единственный.

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Так, "в ответ" на атаки по иранскому судну в российском порту (хотя украинская сторона настаивает, что суда были российскими), иранцы сначала пустили слухи о возможных ударах по Украине баллистическими ракетами, а затем и публично подтвердили намерения нанести удары по нашим портам.

Через территорию каких стран они якобы хотели запускать ракеты – не уточнялось. Однако после "извинений" украинской стороны они "передумали" и теперь раскручивают это как большую победу… над Израилем и требуют "компенсации". При этом украинская сторона считает это не "извинением", а, скорее, предупреждением о том, что российские порты находятся под угрозой. Ни о каких "компенсациях" официальному союзнику РФ, разумеется, речи не идёт. О том, что это был наш последний удар по Каспию, также никто не говорил.

Еще одним "ответом" от Ирана, а точнее от иранских прокси, стало заявление советника по вопросам национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди о якобы аресте причастных к Украине "разведывательных ячеек", которые совершали "нападения" в Ираке. Не уточнялось, граждане каких стран это были и на кого, собственно, нападали. Киев, конечно, всё опроверг.

Да и сами иракцы заявили, что ситуация требует расследования. То есть, что произошло – неизвестно, но виновные уже найдены.

Очень похоже на иранские и российские информационные операции.

О том, что россияне где-то там рядом тоже "пробегали", свидетельствует хотя бы то, что буквально через несколько дней после этих заявлений началось публичное "потепление" отношений между РФ и Ираком и даже запуск прямого авиасообщения с "Внуково". Об аналогичном возобновлении прямых авиарейсов Кремль договорился и с новой властью Сирии (может, и там скоро найдут "украинских шпионов"?).

Здесь стоит добавить, что "власти Ирака" – это очень условное понятие, ведь они полноценно контролируют разве что свою столицу. Страна до сих пор фактически находится в состоянии гражданской войны и разделена на зоны влияния, причем самая большая из них – именно у иранцев. Просто потому, что до 65% населения составляют шииты. А ещё есть курды и зона влияния НАТО, есть неразгромленное ИГИЛ, есть менее значимые игроки.

И этот "котел" понемногу начинает закипать, потому что иракские проиранские группировки всё чаще атакуют американские объекты в Ираке на фоне растущего дефицита ракет ПВО у США и их союзников. И то, что вместе с атакой на НАТО и США "под горячую руку" там попали и "украинские шпионы", о многом говорит.

Для нас это звучит не как угроза, а, скорее, как "комплимент", ведь раз с нами борются уже даже в Ираке, значит, мы чего-то стоим.

Были ли там на самом деле наши агенты или нет, но сам факт описанных событий свидетельствует о росте нашего влияния в регионе. Но, параллельно, об уменьшении влияния США и их союзников. Ведь вместо мощных ответных ударов, как это всегда было раньше, американцы просто вывозят свои войска и ПВО (которая без противоракетных средств становится просто "жирной" мишенью) из Курдистана.

Да, американцы снова "бросили" курдов. Когда по курдам начали сильнее "прилетать" удары со стороны иранцев и их союзников, Вашингтон решил вывести из-под удара собственные силы. Вслед за этим об аналогичном шаге сообщили и немцы, чей небольшой контингент до сих пор находился в курдском Эрбиле. Да, со стороны НАТО это признак слабости.

Но с другой стороны – это создает вакуум влияния. Где всё активнее действуют турки, пакистанцы и арабские страны.

Но в целом ситуация далеко не в пользу Ирана и РФ, ведь США и Израиль продолжают наносить удары по самому Ирану, саудовцы – по Йемену, а Украина – по РФ.

К тому же ЕС не так давно принял многострадальный 21-й пакет санкций, который вроде бы "ни о чём", но на самом деле значим. Ведь там впервые было разрешено конфисковывать и перепродавать нефть и зерно с арестованных судов "теневого флота" РФ (а у них с Ираном он общий). Это было необходимо, чтобы расширить уже существующие операции НАТО в Средиземноморье.

Например, 2 августа вертолёт операции НАТО EUNAVFOR MED IRINI под руководством ВМС Италии высадил десант на танкер "Тоа Пайох" для "проверки документов". Это произошло у берегов Туниса.

Судно "теневого флота" итальянцы отпустили, но главное – это прецедент: теперь документы проверяют не только на Балтике, но и в Средиземном море.

Таким образом, ЕвроНАТО тоже усиливает давление на Кремль – и в пользу Украины.

Еще один "фронт" глобального противостояния – Африка. О туарегах в Мали (куда россияне отправили целое судно с бронетехникой – значит, оно не попадет на наши фронты), о Ливии (у берегов которой морские дроны атакуют суда российско-иранского "теневого флота"), о Судане, о других странах со всех концов Черного континента, где растет нестабильность, и куда Украина действительно пытается выйти даже официально с аграрными хабами, и даже об испанском эксклаве Сеуте – об этом уже много написано.

Это пока ещё не мировая война, ведь у этого определения есть конкретное измерение – военные действия под официальным флагом на всех континентах. Но уже что-то очень похожее на это. Это уже точно новая Холодная война с разделением мира на враждебные блоки. Причем Украина здесь далеко не последний игрок, а российско-украинская и ирано-американская войны являются катализаторами этих событий.

Когда война входит в некое "равновесие", поскольку стороны не могут имеющимися средствами и на существующих фронтах добиться победы, противники всегда ищут выход "за пределы" возможностей за счет новых технологий и войн в новых регионах. Это и есть "эскалация", о которой так часто говорят и которой почти всегда заканчивались великие войны прошлого.

На текущем этапе российско-украинская война тоже теряет динамику, и стороны ищут варианты эскалации в свою пользу. Украина сделала ставку на технологии и проникает всё глубже в тыл РФ своими дронами и ракетами, а Кремль – на расширение географии провокаций против нас и наших партнёров с привлечением своих союзников по "Оси зла".

Похоже, что пик противостояния придется на осень-зиму, когда повсюду будут проходить выборы, цены на нефть и газ будут расти, а дефицит противоракетных средств увеличится как у нас, так и у россиян. Конечно, если Трамп достигнет полноценного соглашения с иранцами, то это на некоторое время поставит эскалацию на Ближнем Востоке "на паузу". Но шансы на длительный мир там пока призрачны. Как и на мир у нас с РФ.

Все готовятся к эскалации на едином мировом фронте.

Андрей Попов