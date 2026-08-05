Кинологи назвали 7 привычек собак, которые доказывают их безграничную преданность

От облизывания рук до сна рядом – у животных есть свой особый язык любви, который стоит научиться понимать.

Собаки не умеют сказать словами "я тебя люблю", но делают это десятками маленьких жестов каждый день.

Об этом сообщает издание Paradepets со ссылкой на профессиональных кинологов, которые объяснили, какие привычки четвероногих на самом деле означают глубокую привязанность и преданность хозяину.

По словам специалистов, некоторые из этих сигналов настолько привычны, что хозяева просто перестают их замечать.

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Впрочем, за каждым из них стоит вполне конкретный смысл.

Собака следует за вами хвостом

Если пес сопровождает вас даже в ванную комнату – это не просто любопытство. Кинолог Молли Джесперсен из Camp Bow Wow объясняет: собаки – стайные животные, и их чувство безопасности зависит от близости к тем, кому они доверяют больше всего. Тот, рядом с кем пес постоянно держится, и есть для него самым главным человеком в мире.

Показывает животик

Живот – самое уязвимое место собаки, поэтому такую позу животное принимает только рядом с тем, кому полностью доверяет. Это свидетельствует об уверенности и взаимном доверии между животным и человеком, отметила Аманда Фара, кинолог из Best Friends Animal Society.

Смотрит прямо в глаза

Хотя раньше считалось, что зрительный контакт с собакой может восприниматься как угроза, на самом деле мягкий спокойный взгляд – это способ животного сказать "я рядом и знаю, что ты тоже рядом".

Облизывает руки или лицо

Не все собаки любят лизаться, но если ваша это делает – не прогоняйте её. По словам Джесперсен, облизывание – одна из самых ранних форм проявления привязанности у собак, которая берет начало ещё с того момента, как мама-собака ухаживает за щенками. Когда собака переносит это поведение на человека, это имеет особое значение: животное фактически признает хозяина членом своей семьи.

Спит рядом

Место для сна собака выбирает особенно тщательно, ведь во сне животное наиболее беззащитно. Тренер подчеркивает: то, где именно собака выбирает место для отдыха, – один из самых честных показателей доверия, ведь сон требует уязвимости, и собаки это хорошо чувствуют.

Прижимается к вам

Привычка ложиться вплотную к ногам или возле кровати хозяина – ещё одно доказательство глубокой привязанности. Выбирая отдыхать именно рядом с человеком, собака сознательно делится своим самым беззащитным состоянием.

Ищет ваши вещи, чтобы понюхать

Любимый носок или свитер хозяина – не просто игрушка для пса. Тяга к вещам с запахом хозяина – одно из самых глубоких биологических проявлений привязанности среди животных. Запах – главный способ, с помощью которого собаки "хранят" эмоциональную информацию о человеке, поэтому поиск знакомого запаха означает, что присутствие именно этого человека успокаивает и имеет для пса особое значение.

Ранее УНИАН писал, почему собака пристально смотрит на хозяина и не отводит взгляд – эксперты назвали 5 причин такого поведения, включая проявление привязанности, попытку понять действия человека и даже возможные признаки тревоги или плохого самочувствия животного.

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