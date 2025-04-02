В стране уверяют, что преданы обязательствам ответственно использовать их.

Финляндия, которая имеет общую границу с Российской Федерацией, решила выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин.

Как сообщил в микроблоге X президент страны Александр Стубб, 1 апреля правительство Финляндии приняло два ключевых решения, которые отражают изменения в ее среде безопасности. Первым является увеличение до 2029 года оборонных расходов до 3% ВВП, а вторым - подготовка к выходу из Оттавской конвенции:

"Это решение основывается на тщательной оценке, проведенной соответствующими министерствами и Силами обороны. Финляндия привержена своим международным обязательствам по ответственному использованию мин. Финляндия всегда будет оставаться ответственным игроком в мире, защищая свою безопасность и оборону".

Оттавская конвенция

Конвенция о запрещении использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была подписана в 1997 году. Она также требует от участников разминировать загрязненные территории и уничтожить имеющиеся запасы таких мин.

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После начала полномасштабной войны в Украине Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции. Это решение объясняется необходимостью обеспечить защиту своих границ.

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