Бывшая топ-чиновница и нардеп судится с Пенсионным фондом, пытаясь получить больше денег.

Соратница беглого Виктора Януковича, министр здравоохранения в 2012-2014 годах, бывший народный депутат Раиса Богатырева требует от государства увеличения пенсии.

Как сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, по состоянию на март 2025 года Богатырева получала пенсию по возрасту в размере 21,8 тыс. грн.

Богатырева требовала в суде, чтобы ее пенсию пересчитали по закону "О статусе народного депутата Украины". Ранее он предусматривал, что пенсия бывшего депутата может составлять до 90% от зарплаты действующего. На момент иска соратницы Януковича (2021 год) депутаты Верховной Рады получали 42-43 тыс. грн зарплаты в месяц.

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Пенсионный фонд отказал Богатыревой в перерасчете, аргументируя, что правила начисления пенсий бывшим народным депутатам изменились. Теперь их пенсии регулируются общим пенсионным законодательством, которое не предусматривает привязки к зарплатам действующих депутатов.

Волынский окружной административный суд стал на сторону Пенсионного фонда и отказал Богатыревой в перерасчете. Отмечается, что на момент обращения Богатыревой в суд действовали новые правила перерасчета пенсий, а значит пенсию бывшего депутата не могли пересчитать в зависимости от роста зарплат действующих народных депутатов.

Суд решил, что Пенсионный фонд действовал правильно, отказав бывшему депутату в ее требовании. Следовательно, Богатырева может обжаловать это решение в апелляционном суде.

Кто такая Раиса Богатырева

Раиса Богатырева - украинский политический деятель и врач. В разные годы занимала высокие государственные должности, в частности была министром здравоохранения Украины (2007-2010, 2012-2014) и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (2007-2012). Была приближенной к режиму Виктора Януковича. После Революции достоинства покинула Украину, ее обвиняли в хищении государственных средств. В 2019 году вернулась в Украину.

По состоянию на май 2025 года Раиса Богатырева не принимает активного участия в политической жизни Украины. После возвращения в Украину в 2019 году, ее задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, но вскоре освободили под залог. Впоследствии Антикоррупционный суд отменил меру пресечения и арест имущества, и уголовное дело фактически заглохло.

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